O Corinthians já está em Quito, no Equador, para abrir a disputa da Copa Libertadores Feminina. Atual vencedor do torneio, o clube alvinegro estreia nesta quinta-feira, 15, às 17h (de Brasília), contra o Colo-Colo, do Chile, no estádio Rodrigo Paz Delgado. A equipe busca seu sétimo troféu continental após erguer a taça nas edições de 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025.

Chegada antecipada e aposta na experiência

A delegação corintiana desembarcou na capital equatoriana na terça-feira, 13, garantindo dois dias completos de treinos com bola e aclimatação aos cerca de 2.850 metros de altitude de Quito.

Sob a liderança técnica de Emily Lima, o grupo aposta na bagagem de lideranças históricas como Tamires, Gabi Zanotti, Erika e Vic Albuquerque, além de contar com o retorno da goleira Lelê e a presença de reforços de peso internacional, como a atacante Andressa Alves e a meio-campista Ana Vitória.

Ao todo, 23 atletas foram inscritas pela comissão técnica para a competição, mantendo uma base que mescla solidez defensiva e opções de intensidade para os lados do campo:

Goleiras: Lelê e Nicole;

Defensoras: Agustina Barroso, Duda Mineira, Erika, Thais Ferreira, Thais Regina, Gi Fernandes, Ivana Fuso, Juliete e Tamires;

Meio-campistas: Ana Vitória, Andressa Alves, Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Paola García e Vic Albuquerque;

Atacantes: Ariel Godoi, Belén Aquino, Gisela Robledo, Jaqueline e Jhonson.

O caminho na fase de grupos

Cabeça de chave do Grupo A, o Corinthians terá uma sequência de três jogos em um intervalo de seis dias na primeira fase:

15/10 (quinta-feira), 17h: Corinthians x Colo-Colo (CHI) — Estádio Rodrigo Paz Delgado

18/10 (domingo), 21h: Corinthians x Caracas (VEN) — Estádio Rodrigo Paz Delgado

21/10 (quarta-feira), 17h: Corinthians x Independiente Santa Fe (COL) — Estádio Banco Guayaquil

A reedição do duelo contra o Santa Fe na terceira rodada carrega peso de rivalidade recente. As duas equipes já decidiram finais continentais da modalidade. Para o Alvinegro, largar pontuando contra as chilenas é o passo imediato para consolidar a liderança da chave e administrar o desgaste físico na altitude antes dos confrontos decisivos.