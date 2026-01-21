A reta final da fase de liga da UEFA Europa League promete emoções fortes nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. No Estádio Wankdorf, em Berna, o Young Boys recebe o poderoso Lyon, atual líder da competição. A bola rola às 14:45 (horário de Brasília) em um confronto decisivo para as pretensões de ambas as equipes no torneio continental.

Cenário do confronto

Para o Lyon, a partida na Suíça é vista como a oportunidade ideal de carimbar a classificação direta para as oitavas de final. A equipe francesa faz uma campanha sólida e busca manter a concentração para evitar surpresas fora de casa. A expectativa é de uma postura ofensiva para garantir os três pontos e consolidar a liderança.

Do lado suíço, o clima é de urgência. O Young Boys ocupa uma posição intermediária na tabela e precisa da vitória para se firmar na zona de classificação para os playoffs, afastando o risco de eliminação precoce. Jogar em casa é o grande trunfo, e a estratégia deve focar em uma defesa sólida explorando contra-ataques para superar o favoritismo adversário.

Young Boys busca equilíbrio

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos. Atualmente na 21ª colocação com 9 pontos, o Young Boys faz uma campanha de extremos: são três vitórias e três derrotas, sem nenhum empate até o momento. Diante de sua torcida, a equipe precisa encontrar a regularidade que faltou nas rodadas anteriores para tentar surpreender o líder e escalar a tabela de classificação.

Lyon defende a liderança isolada

Do outro lado, o Lyon vive um momento iluminado. O clube francês ocupa o topo da tabela com 15 pontos, fruto de cinco vitórias e apenas uma derrota. O objetivo dos visitantes é claro: manter a primeira posição para assegurar a vaga direta, evitando a fase de 16-avos de final. Com um ataque eficiente, o time chega a Berna como favorito, mas ciente das dificuldades de atuar como visitante em competições europeias.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo entre suíços e franceses, a partida terá cobertura completa pela CazéTV (disponível gratuitamente no YouTube e para assinantes do Amazon Prime Video). Na televisão fechada, o jogo será transmitido pelo canal TNT Sports (também disponível na plataforma de streaming Discovery+).