Granit Xhaka ficará de fora da convocação da Suíça, conforme informado pela Federação Suíça de Futebol. O motivo que levou ao afastamento do capitão da seleção foi a declaração pessoal de que ele adquiriu um certificado falso de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi tomada em conjunto entre a entidade e o jogador.

“Foi um erro. Lamento profundamente. Assumo a responsabilidade por essa decisão, disponho-me a enfrentar o processo de apuração dos fatos e coopero integralmente com as autoridades competentes”, escreveu Xhaka, em texto publicado em suas redes sociais.

Em seu pronunciamento, Xhaka explicou que sentia “desconfiança em relação à vacina”. Esta insegurança, segundo ele, o fez adquirir um comprovante falso de vacinação em vez de esclarecer suas dúvidas por canais confiáveis.

“Na época da vacinação contra a Covid-19, eu estava pessoalmente muito inseguro e tinha grandes receios. Sentia uma profunda desconfiança em relação à vacina e estava tomado por medos e incertezas”, inicia Xhaka.

“Nesse estado emocional conturbado, adquiri um comprovante de vacinação em vez de esclarecer minhas dúvidas pelos canais adequados. Hoje, vejo claramente que essa não foi a atitude correta”, complementa.

Nota de Granit Xhaka

“Nos últimos dias, muito se falou sobre um episódio do meu passado. Eu gostaria de comentar isso pessoalmente.

Na época da vacinação contra a Covid-19, eu estava pessoalmente muito inseguro e tinha grandes receios. Sentia uma profunda desconfiança em relação à vacina e estava tomado por medos e incertezas.

Nesse estado emocional conturbado, adquiri um comprovante de vacinação em vez de esclarecer minhas dúvidas pelos canais adequados.

Hoje, vejo claramente que essa não foi a atitude correta. Foi um erro. Lamento profundamente.

Assumo a responsabilidade por essa decisão, disponho-me a enfrentar o processo de apuração dos fatos e coopero integralmente com as autoridades competentes.”