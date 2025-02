O meia-atacante Willian, ex-Corinthians, acertou seu retorno ao Fulham, da Inglaterra. O jogador, de 36 anos, que havia deixado o clube em agosto do ano passado, estava sem clube desde que rescindiu contrato com o Olympiacos, da Grécia, em dezembro de 2024. A contratação abre espaço para a contratação de Andreas Pereira pelo Palmeiras.

Publicidade

Anteriormente, ainda no início da negociação com o Verdão, o Fulham pedia tempo para escolher um substituto para Andreas Pereira. Douglas Luiz, da Juventus, era um nome entre os cogitados, mas preferiu ficar na Itália. Andreas Pereira tem contrato com o time de Londres até junho de 2026. O reforço do também brasileiro é visto como um facilitador para as negociações pelo jogador de 29 anos.

“O problema não estaria nem mais entre Palmeiras e Fulham. A proposta era de R$ 23 milhões fixos, mais variáveis que poderiam até chegar a R$ 30 milhões”, disse o jornalista Felippe Facincani, no programa Opinião PLACAR, no canal da PLACAR TV no YouTube. “O Palmeiras é o único candidato a comprar o Andreas Pereira. Esperou-se a proposta da Europa, mas não chegou.”

Publicidade

Willian estava livre no mercado pôde ser inscrito sem restrições, mesmo após o fechamento da janela de transferências europeia. O jogador já está em Londres para assinar contrato com o Fulham até o fim da atual temporada europeia, em julho deste ano — na vitória do Chelsea, outro time pelo qual atuou na Inglaterra, sobre o West Ham na última segunda, o jogador foi visto nas tribunas..

Com 317 partidas disputadas, Willian é o jogador brasileiro com mais jogos na história da Premier League. Ele construiu uma trajetória de sucesso na Inglaterra, onde defendeu Chelsea e Arsenal.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.