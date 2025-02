Vitor Reis entra para lista dos 50 jovens mais promissores do futebol mundial

A revista britânica World Soccer, em sua edição de fevereiro, incluiu o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, entre os 50 jovens mais talentosos do futebol mundial. Os especialistas da publicação destacam que “a última revelação do Palmeiras, porém, diferente de Endrick e Estevão, não é um atacante.”

Na última temporada, Vitor disputou 22 jogos, marcou dois gols e apresentou estatísticas impressionantes. Seu desempenho contribuiu para sua eleição como um dos melhores zagueiros do país.

A transferência de Vitor Reis para o Manchester City, avaliada em 37 milhões de euros, aproximadamente R$ 232 milhões, estabeleceu um novo recorde como a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Este valor supera significativamente a negociação anterior de Lucas Beraldo, que foi transferido do São Paulo para o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros, cerca de R$ 125 milhões.

Vitor esteve no banco de reservas na partida entre Arsenal e Manchester City no último domingo, 2, e aguarda sua oportunidade entre os titulares. Em coletiva de imprensa, Guardiola elogiou o zagueiro e ressaltou seu potencial: “Ele é jovem, tem uma personalidade enorme, mas ainda precisa de tempo para evoluir.”