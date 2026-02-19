Uma estreia dos sonhos para o técnico Vítor Pereira e um pesadelo para os turcos em Istambul. Nesta quinta-feira, o Nottingham Forest não tomou conhecimento da pressão da torcida adversária, dominou o Fenerbahce e venceu por 3 a 0 no jogo de ida dos playoffs da UEFA Europa League. Com uma atuação coletiva sólida e brilho individual de seus brasileiros, o time inglês construiu um resultado que praticamente sela seu destino na competição.

Estreia de gala e zagueiro artilheiro

O ambiente no estádio Ulker era hostil, como de costume na Turquia, mas o Nottingham Forest, sob o comando do estreante Vítor Pereira (ex-Corinthians e Flamengo), mostrou personalidade desde os primeiros minutos. Com linhas altas e agressividade, os visitantes neutralizaram a saída de bola do time de Domenico Tedesco, que sofria para passar do meio-campo.

A superioridade se transformou em vantagem aos 21 minutos, de forma surpreendente. O zagueiro brasileiro Murillo recuperou a bola, arrancou com liberdade pelo meio e arriscou um chute rasante de canhota, vencendo o goleiro Ederson no cantinho. O gol desestabilizou o Fenerbahce, que passou a errar passes simples e viu sua torcida diminuir o volume nas arquibancadas.

Golpe psicológico e atropelo no segundo tempo

Quando o Fenerbahce tentava se reorganizar no final da primeira etapa, veio o golpe de misericórdia. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, Gibbs-White desviou na primeira trave e Igor Jesus, livre, cabeceou para ampliar. O 2 a 0 antes do intervalo foi um balde de água fria nas pretensões turcas.

Na volta para o segundo tempo, o roteiro se manteve. Logo aos 6 minutos, Igor Jesus retribuiu a gentileza: o atacante recebeu nas costas da defesa e serviu Gibbs-White, que finalizou entre as pernas de Ederson para marcar o terceiro. O placar só não foi mais elástico graças ao goleiro brasileiro do Fenerbahce, Ederson, que operou ao menos quatro defesas difíceis, evitando uma goleada histórica em Istambul.

Situação para a volta

O Fenerbahce teve posse de bola, mas foi uma posse estéril, sem criatividade para furar o bloqueio inglês. Para piorar, o time turco perdeu Oosterwolde, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Com o 3 a 0, o Nottingham Forest pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, dia 26, na Inglaterra, que ainda assim avança para as oitavas de final.