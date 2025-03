Vinícius Júnior e seu desejo de fazer história no Real Madrid

Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid, compartilhou sua ambição de atingir a marca de 500 jogos pelo clube espanhol, visando deixar um legado duradouro. Com 299 partidas disputadas até o momento, o jogador já conquistou diversos títulos e expressou seu desejo de continuar sua trajetória no clube.

Publicidade

Vinicius Jr – Fonte: Instagram/@vinijr

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Compromisso com o Real Madrid

Em entrevista recente, Vini Jr. afirmou: “Quero chegar aos 500 jogos e fazer história neste clube.” Essa declaração reflete seu compromisso e dedicação ao Real Madrid, evidenciando sua intenção de permanecer no clube por muitos anos.

Publicidade

Desempenho e conquistas

Desde sua chegada ao Real Madrid, Vinícius Júnior tem se destacado por seu desempenho em campo, contribuindo significativamente para as vitórias da equipe. Sua habilidade técnica e velocidade o tornaram um dos principais jogadores do elenco, sendo fundamental em diversas competições.

Planos futuros

Além de sua ambição de alcançar 500 jogos pelo Real Madrid, Vini Jr. expressou o desejo de continuar sua carreira no clube por um longo período. Ele afirmou: “Quero seguir aqui por muito tempo.” Essa declaração reforça seu compromisso e amor pelo Real Madrid.