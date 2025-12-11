O Real Madrid vive uma crise inesperada na atual temporada e, a pressão em cima do técnico Xabi Alonso começa também a esbarrar em Vini Jr. O brasileiro também vive uma fase negativa e virou alvo de críticas de parte da torcida após a derrota merengue por 2 a 1 para o Manchester City, pela Champions League.

Em números gerais, é impossível dizer que a temporada de Vini Jr. até aqui é ruim. São 12 participações em gols, cinco marcados e sete assistidos, em 22 jogos disputados pelo Real Madrid.

No entanto, o retrospecto mais recente trás preocupação ao torcedor madridista. Nos últimos 12 jogos, o atacante brasileiro não marcou gol e serviu apenas duas assistências – as duas em vitória por 4 a 3 contra o Olympiacos, pela Champions.

Em conteúdo produzido pelo jornal Marca, torcedores aparecem criticando Vini Jr. e a o resto do time: “Vinicius, volte para casa. Não vale para nada” e “”Somos uma sombra do que éramos anos atrás. Vinicius e outros só querem dinheiro”.

A má fase do brasileiro coincide com o conflito vivido junto ao técnico Xabi Alonso. Isso porque em meio a sequência negativa, está a vitória no clássico contra o Barcelona, quando Vini Jr. foi substituído e saiu irritado com a decisão do treinador. A situação exigiu uma retratação do brasileiro na sequência, mas que não citou nominalmente Xabi Alonso.

Xabi Alonso balança no cargo

Ainda de acordo com o jornal Marca, os dirigentes do Real Madrid já chegaram a se reunir para discutir uma possível saída do técnico Xabi Alonso. A derrota dentro de casa para o Celta de Vigo pesou e aumentou a pressão, agora seguida pela derrota também em casa para o Manchester City.

A diretoria cogita nomes como Zidane e até mesmo Jürgen Klopp, mas ainda existe uma expectativa de que Xabi Alonso possa recuperar a equipe. O ponto de preocupação do Real Madrid está em suas atuações e no relacionamento do técnico com o grupo de jogadores.

Nesta semana, o ex-jogador Thierry Henry comentou a situação em meio ao programa na CBS Sports: “No Bayer Leverkusen, Xabi conseguiu treinar uma equipe que sabia ouvir. Fiquei surpreso quando ele aceitou treinar o Real, pois é um clube onde o treinador não tem importância, eles querem apenas alguém que saiba manejar o grupo”, disse.

Henry ainda completou traçando um comparativo com o rival: “No Barcelona, a ideia de jogo e a figura do treinador são o eixo central de todo o projeto, no Real a prioridade não está no estilo, mas na capacidade de adaptação e na busca constante por resultados”.