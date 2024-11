Vini Jr organiza campanha de doação para vítimas de Valência

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, organiza uma campanha junto aos companheiros de equipe para arrecadar doações para as vítimas de enchentes em Valência, na Espanha. As graves inundações deixaram mais de 200 pessoas mortas no sudeste do país. De acordo com a rádio Cadena SER, o brasileiro lidera o movimento. O clube espanhol anunciou já ter doado 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões pela cotação atual)

“Impulsionados por uma proposta de Vinícius, todos os jogadores madridistas concordaram em fazer doações a título particular para ajudar na medida do possível”, noticiou o veículo, que ainda explica que os atletas não pretendiam que as doações se tornassem públicas.

Chuvas torrenciais atingiram cidades ao sul e leste espanhol, provocando maiores estragos principalmente em Valência e na região da Andaluzia. Em alguns lugares, não há mais serviço de telefonia e energia elétrica, além de regiões completamente inacessíveis.

Curiosamente, Valência ficou marcada na carreira do atacante pelo episódio de ofensas raciais, sofrido por ele em maio de 2023. Três torcedores do clube espanhol foram condenados a oito meses de prisão na Espanha, além de proibidos de entrar em qualquer estádio de futebol por dois anos.

Em meio ao desastre que assola a cidade, o jogador se manifestou com uma mensagem de apoio nas redes sociais: “muito ânimo a todos”, disse.

As partidas envolvendo clubes da região pelo Campeonato Espanhol e Copa do Rei foram adiadas. Valência é a terceira maior cidade da Espanha. A enchente é considerada a pior em décadas e foi provocada por chuvas torrenciais que atingiram todo o sudeste do país.

