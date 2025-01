Vini Jr é o segundo brasileiro com mais de 100 gols pelo Real Madrid

Vinícius Júnior, mais conhecido como Vini Jr, continua a escrever sua história como um dos craques do Real Madrid. Recentemente, ele ultrapassou a notável marca de 100 gols pelo clube. Este feito coloca Vini Jr ao lado de alguns dos maiores brasileiros que já vestiram a camisa merengue, consolidando sua posição no futebol de elite.

Publicidade

A conquista do atacante brasileiro é ainda mais significativa considerando sua eleição como o melhor jogador do mundo pela FIFA, em 2024. A performance de Vini Jr no clube espanhol tem sido uma fonte de celebração tanto para os fãs do Real Madrid quanto para entusiastas do futebol em todo o mundo, aproximando-o dos recordes estabelecidos por seus antecessores.

Vini Jr., Real Madrid x Pachuca, Intercontinental, Mundial de Clubes 2024 – Mahmud HAMS / AFP

Quem são os brasileiros com mais gols pelo Real Madrid?

Dentro do hall dos jogadores brasileiros no Real Madrid, Ronaldo Fenômeno é frequentemente lembrado. Com 104 gols, ele manteve o recorde entre os brasileiros no clube até a ascensão de Vini Jr. Agora com 101 gols, Vini Jr está em um caminho que pode levá-lo a superar grandes nomes na lista dos artilheiros.

Publicidade

Ronaldo Fenômeno : 104 gols

: 104 gols Vini Jr : 101 gols

: 101 gols Roberto Carlos : 69 gols

: 69 gols Rodrygo : 64 gols

: 64 gols Marcelo: 38 gols

Como se compara a marca de Vini Jr a outras estrelas do Real Madrid?

Além de estar próximo a estrelas brasileiras como Ronaldo, Vini Jr também se igualou a ícones do Real Madrid no século XXI. Ele agora está empatado com Sérgio Ramos, um dos maiores artilheiros do clube no período. Este marco pessoal para Vini Jr prova seu impacto duradouro em um dos maiores clubes da Europa.

Nomes lendários como Cristiano Ronaldo, Benzema e Raúl lideram a lista dos maiores artilheiros do Real Madrid, com números como 450, 354 e 182 gols, respectivamente. No entanto, a velocidade com que Vini Jr atingiu suas metas, especialmente em competições como a Liga dos Campeões, sugere que ele poderá subir ainda mais nesta prestigiosa lista.

Qual é o futuro de Vini Jr no Real Madrid?

Com apenas 24 anos, Vini Jr ainda tem muito a oferecer ao futebol. Seu ritmo acelerado, habilidade técnica e visão de jogo excepcional continuam a destacá-lo como uma peça fundamental para o Real Madrid. A expectativa é que ele não apenas ultrapasse os recordes de outros brasileiros, mas também se estabeleça como um dos maiores na história do clube.

Publicidade

A jornada de Vini Jr no Real Madrid ainda está longe de terminar, e os fãs aguardam com expectativa cada jogo, esperando que ele continue a surpreender e liderar a equipe para mais vitórias e conquistas.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.