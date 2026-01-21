A reta final da fase de liga da UEFA Europa League chega a um momento crucial. Nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, o Viktoria Plzen recebe o tradicional Porto na Doosan Arena, na República Tcheca. A partida, válida pela 7ª rodada, tem início marcado para às 14h45 (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar suas posições para o mata-mata.

Cenário das equipes e o que está em jogo

Com apenas duas rodadas restantes para o fim desta fase, o confronto ganha ares de decisão. O Porto, atualmente na 8ª posição com 13 pontos, entra em campo com o objetivo claro de se manter na zona de classificação direta para as oitavas de final. Uma vitória fora de casa é fundamental para evitar a fase de playoffs, considerada mais desgastante no calendário. A equipe portuguesa faz uma campanha sólida, somando quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, e aposta na sua experiência continental para controlar o jogo.

Do outro lado, o Viktoria Plzen defende uma invencibilidade curiosa. Ocupando a 14ª colocação com 10 pontos, o time tcheco ainda não foi derrotado na competição, mas o excesso de empates — quatro em seis jogos — impediu um salto maior na tabela. Virtualmente garantido nos playoffs (que abrangem do 9º ao 24º lugar), o time da casa busca transformar sua solidez defensiva em agressividade ofensiva para tentar surpreender o gigante português e melhorar seu ranqueamento para o sorteio futuro.

Expectativa para o confronto

O duelo promete ser um choque de estilos. A expectativa é que o Porto tente ditar o ritmo e controlar a posse de bola, explorando a qualidade técnica de seu elenco. Já o Plzen deve manter sua organização tática rigorosa, apostando em transições rápidas e no fator casa para manter sua série sem derrotas. A capacidade dos Dragões de furar o bloqueio defensivo dos anfitriões será a chave da partida.

Onde assistir a Viktoria Plzen x Porto

Para os torcedores que desejam acompanhar este embate decisivo, as opções de transmissão são variadas: