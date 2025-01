Valencia x Real Madrid: horário, escalações e onde assistir

O embate entre Valencia e Real Madrid no Estádio Mestalla é um dos jogos mais aguardados do calendário do futebol espanhol. Este clássico reúne duas equipes com rica tradição na LaLiga, prometendo sempre grandes emoções. A partida, que está programada para janeiro de 2025, não atrai apenas o público espanhol, mas também fãs ao redor do globo, graças à habilidade e legado desses clubes icônicos.

Com mais de 200 confrontos realizados, o Real Madrid leva vantagem histórica. Porém, o Valencia, conhecido como Los Che, é capaz de surpreender, tornando cada disputa emocionante e imprevisível. Esta partida em particular tem tudo para ser mais um marco neste célebre duelo.

Como Acompanhar Valencia vs Real Madrid Ao Vivo?

Os fãs do futebol no Brasil poderão assistir ao jogo entre Valencia e Real Madrid ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney+, com transmissão a partir das 17h (horário de Brasília). Esta cobertura proporciona aos espectadores uma experiência completa, diretamente do Estádio Mestalla.

Expectativas para o Grande Confronto

A chegada de Carlos Corberán ao Valencia pode trazer novas abordagens táticas. Apesar de manter a base existente, o técnico poderá implementar ajustes estratégicos que peguem o adversário de surpresa. Contudo, a equipe deve lidar com a falta de jogadores importantes como Thierry Rendall e Jose Gaya, devido a lesões.

Dimitrievski; Foulquier, Gasiorowski, Mosquera, Vazquez; Guerra, Pepelu; Lopez, Almeida, Rioja; Hugo Duro.

O Real Madrid, sob a liderança de Carlo Ancelotti, contará com a maioria dos seus jogadores principais, embora também sofra com algumas ausências cruciais. A expectativa é de que os Galácticos continuem apresentando um futebol forte e bem estruturado.

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger e Fran García; Valverde, Camavinga e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. e Mbappé.

Desfalques Importantes nos Times

A preparação para este jogo requer atenção aos jogadores indisponíveis em ambos os lados. No Valencia, questões físicas continuam a afetar jogadores como Mouctar Diakhaby e Rafa Mir, que são dúvidas para a escalação inicial. Cesar Tarrega também segue como incerteza.

O Real Madrid enfrenta a ausência de peças-chave como Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba devido a lesões. Ferland Mendy é outra preocupação, com esperanças de que se recupere a tempo da partida.

Análise dos Confrontos Recentes

O histórico recente entre Valencia e Real Madrid reflete jogos acirrados e cheios de tensão. Nos últimos cinco confrontos, as equipes tentaram impor seus estilos, com o Real Madrid prevalecendo na maioria das vezes.

Valencia x Real Madrid: Vitória do Real Madrid Real Madrid x Valencia: Empate Valencia x Real Madrid: Vitória do Valencia Real Madrid x Valencia: Vitória do Real Madrid Valencia x Real Madrid: Vitória do Real Madrid

Esses resultados indicam que, embora o Real Madrid muitas vezes saia vitorioso, o Valencia nunca deve ser subestimado, especialmente jogando em casa no Mestalla.