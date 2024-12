Valencia retoma obras do estádio

O Valencia CF confirmou a reativação das obras do Nou Mestalla após uma paralisação de 15 anos. Em uma coletiva de imprensa, a presidente do clube, Lay Hoon Chan, anunciou que as atividades serão reiniciadas em 10 de janeiro de 2025. Este anúncio ocorreu antes do prazo estipulado, assegurando o avanço deste projeto ambicioso.

Visto como essencial para o futuro financeiro do clube, o Nou Mestalla promete dobrar as receitas atuais, alinhando-se à tendência de modernização observada em outros grandes clubes europeus. Permanecer no antigo Mestalla não é uma alternativa viável a longo prazo, segundo Chan.

Desafios e Críticas ao Projeto

Apesar do otimismo, o projeto enfrenta resistência. Na última Assembleia de Acionistas, Chan lidou com críticas de políticos locais e grupos de torcedores. Questões de segurança e clareza do projeto foram levantadas, principalmente por Papi Robles, do Compromís, e pelo grupo Últimes Vesprades a Mestalla.

O clube garante que apenas uma pequena parte do orçamento será destinada a consertos na estrutura de concreto, tranquilizando sobre eventuais problemas estruturais. O foco está em erguer um estádio moderno e seguro, conforme as normas exigidas.

Potencial Econômico do Nou Mestalla

Chan está confiante no impacto financeiro positivo do Nou Mestalla. Espera-se que as receitas aumentem significativamente, fortalecendo a competitividade do clube com as elites europeias. A venda do atual Mestalla integra um plano de reestruturação financeira para reduzir parte da dívida de 325 milhões de euros.

Rafael Louzán, presidente da federação espanhola de futebol, apoia o projeto, vislumbrando o Nou Mestalla como potencial sede da Copa do Mundo de 2030 e destacando a importância estratégica de incluir Valencia na lista.

Expectativas Futuras e Conclusão do Projeto

A conclusão do Nou Mestalla está prevista para antes de 12 de julho de 2027. Esse prazo busca assegurar que todas as questões técnicas sejam resolvidas, preparando o estádio para grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2030.

Com o reinício das obras, o Valencia CF enfrenta um momento crucial em sua trajetória. O sucesso do Nou Mestalla não apenas definirá o futuro competitivo do clube, como também seu papel no futebol global. A realização deste projeto pode transformar a dinâmica financeira e de competição do clube por décadas, sendo um ponto de expectativa tanto para a diretoria quanto para os torcedores.