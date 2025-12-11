A abertura da 14ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26 promete um confronto de realidades opostas nesta sexta-feira, 12 de dezembro. O Union Berlin recebe o poderoso RB Leipzig no estádio An der Alten Försterei, em Berlim. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente um time que busca estabilidade contra outro que sonha com o título nacional.

Union Berlin tenta reabilitação em casa

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos e melhorar sua situação na tabela. Ocupando a 12ª posição com 15 pontos, o Union Berlin faz uma campanha irregular, acumulando 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. A equipe comandada por Steffen Baumgart precisa fazer valer o fator casa para se distanciar da zona de perigo.

A forma recente do clube berlinense preocupa a torcida. Nos últimos cinco jogos, a equipe amargou resultados adversos e busca interromper uma sequência negativa. O desafio técnico de enfrentar o vice-líder exigirá uma postura defensiva sólida e eficiência nos contra-ataques para tentar surpreender diante de seus torcedores.

RB Leipzig segue na perseguição ao líder

Do outro lado, o RB Leipzig vive um momento iluminado na competição. Na 2ª colocação com 29 pontos, os “Touros” se consolidam como um dos principais candidatos ao título da temporada. Com uma campanha sólida de 9 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, a equipe visitante chega a Berlim com o objetivo claro de somar mais três pontos e pressionar o líder do campeonato.

O retrospecto recente do Leipzig é animador, demonstrando consistência e poder de fogo, especialmente após a goleada aplicada na última rodada. O time de Ole Werner é o favorito teórico para o duelo, mesmo jogando longe de seus domínios. Além do campo, o clube vive um momento histórico ao nomear a suíça Tatjana Haenni como a primeira mulher presidente de um clube na história da Bundesliga, com posse marcada para janeiro.

Onde assistir a Union Berlin x RB Leipzig

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Bundesliga, a partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através do canal fechado SporTV. O confronto é uma excelente oportunidade para ver em ação uma das equipes mais fortes da Alemanha contra a tradicional atmosfera criada pela torcida do Union Berlin.

Prováveis escalações e desfalques

Union Berlin (Técnico: Steffen Baumgart)

A equipe da casa tem desfalques importantes por lesão, como Robert Skov, Andrik Markgraf e Dmytro Bohdanov. Além disso, o volante Rani Khedira cumpre suspensão. Janik Haberer e Leopold Querfeld estão pendurados com quatro cartões amarelos.