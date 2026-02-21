Neste domingo (22), a bola rola na Voith-Arena para o confronto entre Heidenheim e Stuttgart, válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. A partida tem início marcado para as 15h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes com objetivos opostos na tabela de classificação.

Situação das equipes na Bundesliga

O duelo opõe realidades extremas na competição. O Heidenheim vive uma situação dramática na lanterna (18ª posição), somando apenas 13 pontos. A equipe atravessa um momento difícil, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, e encara a partida como uma decisão para manter vivas as esperanças de escapar do rebaixamento. O técnico Frank Schmidt aposta no apoio da torcida local para tentar surpreender o favorito.

Do outro lado, o Stuttgart faz uma campanha sólida e ocupa a 4ª colocação com 42 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Sob o comando de Sebastian Hoeneß, o time visitante busca a vitória para se consolidar no G4 e manter a distância para os perseguidores diretos, confirmando o favoritismo apontado pela imprensa alemã.

Onde assistir a Heidenheim x Stuttgart

Para os torcedores que desejam acompanhar o embate, a transmissão para o Brasil será ampla e gratuita. O jogo será exibido ao vivo pelo Canal GOAT, no YouTube, e também através do aplicativo OneFootball.