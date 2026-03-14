Em confronto direto na parte de baixo da tabela, Werder Bremen e Mainz 05 se enfrentam no Weserstadion pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece neste domingo, 15, às 11h30 (de Brasília).

Werder Bremen busca estabilidade em casa

Atuando diante de sua torcida, o time da casa tenta encontrar um equilíbrio na temporada. Atualmente na 13ª colocação com 25 pontos conquistados, a equipe soma seis vitórias, sete empates e 12 derrotas na competição. A forma recente reflete a inconstância do time: nos últimos cinco compromissos, foram duas vitórias e três derrotas.

Mainz tenta quebrar sequência de empates

Do outro lado, o time visitante chega para o confronto ocupando a 15ª posição, com 24 pontos, colado no adversário deste domingo. A campanha até aqui registra cinco vitórias, nove empates e 11 derrotas. O grande desafio da equipe tem sido transformar o bom desempenho em campo em três pontos, já que vem de uma sequência de três empates consecutivos, além de uma derrota e uma vitória nos últimos cinco jogos.

Onde assistir a Werder Bremen x Mainz

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções desta partida ao vivo através do aplicativo de streaming OneFootball.