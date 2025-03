UEFA Champions League: Veja ranking com todos os campeões

A UEFA Champions League é a competição de clubes mais prestigiada do futebol europeu, reunindo as principais equipes do continente desde 1955. Ao longo das décadas, diversos clubes conquistaram o título, mas nenhum com tanta frequência quanto o Real Madrid, que detém o recorde de 15 títulos na história do torneio. ​

Publicidade

Real Madrid campeão da Champions League em 2018 – Créditos: depositphotos.com / vldv

Domínio do Real Madrid na Champions League

O Real Madrid estabeleceu uma hegemonia na competição, especialmente nas primeiras edições, vencendo as cinco iniciais consecutivamente (1956–1960). Após um período sem títulos, o clube voltou a brilhar nas décadas de 1990 e 2000, consolidando-se como o maior vencedor da Champions League.​

Ranking Completo dos Campeões da UEFA Champions League

Abaixo, apresentamos um ranking completo dos clubes que já conquistaram a UEFA Champions League, juntamente com o número de títulos e os anos de suas conquistas:

Publicidade

Real Madrid: 15 títulos (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)​ Milan: 7 títulos (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)​ Liverpool: 6 títulos (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)​ Bayern de Munique: 6 títulos (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)​ Barcelona: 5 títulos (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)​ Ajax: 4 títulos (1971, 1972, 1973, 1995)​ Manchester United: 3 títulos (1968, 1999, 2008)​ Inter de Milão: 3 títulos (1964, 1965, 2010)​ Chelsea: 2 títulos (2012, 2021)​ Benfica: 2 títulos (1961, 1962)​ Nottingham Forest: 2 títulos (1979, 1980)​ Juventus: 2 títulos (1985, 1996)​ Porto: 2 títulos (1987, 2004)​ Celtic: 1 título (1967)​ Feyenoord: 1 título (1970)​ Aston Villa: 1 título (1982)​ Hamburgo: 1 título (1983)​ Steaua Bucareste: 1 título (1986)​ PSV Eindhoven: 1 título (1988)​ Estrela Vermelha: 1 título (1991)​ Olympique de Marseille: 1 título (1993)​ Borussia Dortmund: 1 título (1997)​ Manchester City: 1 título (2023)​

Este ranking destaca a supremacia do Real Madrid no cenário europeu, seguido por outros clubes de renome que também deixaram sua marca na história da competição. ​

Importância da UEFA Champions League

Conquistar a UEFA Champions League é o objetivo máximo para qualquer clube europeu, não apenas pelo prestígio associado, mas também pelos benefícios financeiros e pela oportunidade de disputar outros torneios internacionais, como o Mundial de Clubes da FIFA. A competição é conhecida por seu alto nível técnico e por proporcionar confrontos históricos entre as maiores equipes do continente.​

Fontes:

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.