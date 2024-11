Treinador do Chelsea diz que não está brigando por título

O Chelsea ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League, enfrentando um desafio significativo na luta pelo título. Sob a direção do técnico Enzo Maresca, o foco da equipe tem sido o progresso gradual em cada jogo, ao invés de uma busca direta pelo campeonato. Até o momento, o Chelsea sofreu apenas duas derrotas nas 12 partidas realizadas, contra o atual campeão Manchester City e o líder Liverpool, mantendo-se nove pontos afastado do topo da tabela.

Publicidade

O time de Stamford Bridge está empatado em pontos com o Arsenal, quarto colocado, e o Brighton & Hove Albion, quinto, mas destaca-se pelo saldo de gols superior. Esta posição gera uma expectativa constante de bons desempenhos. Maresca, que assumiu o comando do Chelsea em junho após levar o Leicester City ao título do Campeonato, descreve a equipe como um projeto em crescimento.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Chelsea está em busca do título?

Questionado sobre a possibilidade de o Chelsea conquistar a Premier League, Enzo Maresca deixou claro que, no momento, o foco não está na corrida pelo título. “Não estamos lá”, afirmou ele, indicando uma abordagem que prioriza o desenvolvimento contínuo do time, acima da pressão por resultados imediatos.

O técnico enfatizou que, embora o clube se mantenha competitivo e continue vencendo partidas, o objetivo principal é garantir a evolução constante da equipe. Essa filosofia destaca a importância de melhorias contínuas e paciência, essenciais para construir uma base sólida a longo prazo.

O papel do tempo e da continuidade no futebol

Enzo Maresca ressaltou ainda a importância do tempo e da continuidade para o sucesso dos clubes na Premier League. Observando equipes como o Arsenal, Manchester City e Liverpool, Maresca aponta que a estabilidade e o tempo de trabalho conjunto são fatores cruciais para o sucesso. Essas equipes têm mantido seus treinadores por longos períodos, o que consolida uma identidade de jogo e fortalece o desempenho no campeonato.

Publicidade

Neste cenário, o Chelsea busca estabelecer essa continuidade. Com Maresca, há um esforço para construir uma base sólida que permita melhorias estruturadas e graduais, visando um futuro competitivo.

O que vem a seguir para o Chelsea na temporada?

Com muitos jogos ainda pela frente na temporada 2024, o Chelsea continua trabalhando firmemente para se ajustar e buscar melhores resultados. A equipe está a poucas partidas de firmar sua posição entre os quatro primeiros da liga. O confronto com o Aston Villa representa mais uma chance para demonstrar progresso e resiliência.

A abordagem de Maresca, focada no aprimoramento contínuo da equipe frente às adversidades, sugere que, enquanto a disputa direta pelo título pode não ser a prioridade imediata, a construção de um time forte e bem treinado é o objetivo primordial que orientará a trajetória do Chelsea na Premier League nesta temporada e nas próximas.