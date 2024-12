Tottenham x Liverpool: horário, escalações e onde assistir

No domingo, 22 de dezembro de 2024, Tottenham e Liverpool protagonizarão um aguardado confronto pela 17ª rodada da Premier League, às 13h30 (horário de Brasília), no impressionante Hotspur Stadium, com capacidade para mais de 62 mil torcedores.

O Tottenham chega embalado por uma vitória sobre o Manchester United, garantindo lugar na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Já o Liverpool lidera a competição, à frente do Chelsea por dois pontos.

Transmissão no Brasil

No Brasil, os fãs podem assistir ao jogo pela ESPN ou pelo Disney+ a partir das 13h30. Nos Estados Unidos e Canadá, fubo TV e NBC Sports transmitirão a partir das 11h30 EST.

Histórico de Confrontos

Este será o 184º duelo entre as equipes, segundo o portal oGol. O Liverpool leva vantagem com 89 vitórias, enquanto o Tottenham venceu 49 vezes e houve 45 empates. Nos últimos cinco encontros, o Liverpool venceu três e empatou dois, enquanto o Tottenham obteve duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Desfalques

O Tottenham terá ausências significativas na defesa, incluindo Ben Davies, Cristian Romero, Micky van de Ven e Guglielmo Vicario, além de Wilson Odobert, Richarlison e Rodrigo Bentancur. O Liverpool, em melhor situação, não contará apenas com Conor Bradley e Ibrahima Konate.

Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota

Previsão para o Jogo

O Liverpool é considerado favorito, apoiado por uma fase positiva e um elenco quase completo. Espera-se um jogo disputado em que o Liverpool possa vencer por 3 a 2, embora o Tottenham conte com o suporte da torcida e a recente vitória sobre o Manchester United para surpreender.