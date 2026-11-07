O Torino empatou por 1 a 1 com o Lecce na manhã deste sábado, 7, no Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa saíram na frente com um gol contra na segunda etapa, mas os visitantes buscaram a igualdade logo em seguida, graças a jogadores que saíram do banco de reservas.

Domínio da posse e gol contra

Atuando em casa sob o comando do técnico Ignazio Abate, o Torino controlou a posse de bola, registrando 64% ao longo do confronto, e finalizou mais vezes (10 a 6). Apesar do maior controle territorial, o primeiro tempo terminou sem gols, com apenas um cartão amarelo aplicado a Youssef Maleh, do Lecce, nos acréscimos.

O placar só foi inaugurado aos 15 minutos do segundo tempo. Kialonda Gaspar, do Lecce, marcou contra o próprio patrimônio, colocando o Torino em vantagem na partida.

Substituições decisivas garantem o empate

A resposta do Lecce veio a partir das escolhas do técnico Di Francesco. Aos 27 minutos, o treinador promoveu três alterações simultâneas, colocando Lassana Coulibaly e Konan N’Dri nas vagas de Mohamed Kaba e Ali Dembélé. A estratégia surtiu efeito imediato: apenas um minuto depois, aos 28, Coulibaly deu a assistência para N’Dri balançar as redes e decretar o 1 a 1.

Defensivamente, o goleiro Falcone trabalhou para segurar o resultado para o Lecce, terminando o jogo com duas defesas. Do outro lado, Lucas Perri fez uma intervenção pelo Torino. A equipe visitante ainda recebeu mais um cartão amarelo na reta final, com Amar Fatah.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Torino chega a 14 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Lecce, que tinha 9 pontos antes do jogo, agora soma 10 e está no 14º lugar, com um retrospecto recente de uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Italiano no sábado, 21 de novembro. O Torino visita o Napoli, enquanto o Lecce joga fora de casa contra a Lazio.