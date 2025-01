Torcida do Lyon protesta contra gestão de John Textor

A torcida do Lyon está insatisfeita com John Textor, dono do clube e também da SAF Botafogo. Nesta quinta-feira, 30, durante partida da Europa League contra o Ludogorets, os torcedores protestaram contra a gestão do empresário inglês. A tradicional equipe francesa vive uma séria crise dentro e fora dos campos.

“Textor, a sua gestão nos deixa sem palavras”, dizia uma das faixas estendidas no Groupama Stadium, casa do Lyon. A torcida também criticou a postura dos jogadores, culpados pela demissão do técnico: “Jogadores, vocês também têm sua responsabilidade pela saída de Pierre. Levantem a cabeça e ajam”.

A demissão do então técnico Pierre Sage aconteceu na última segunda-feira, após a equipe emendar cinco jogos sem vitória e ser eliminado da Copa da França por um time da 5ª divisão.

John Textor adquiriu o Lyon em junho de 2022, através da sua holding Eagle Football Group. Fora dos campos, a crise é ainda pior. O Lyon vive um transfer ban imposto pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) e corre o risco de ser rebaixado ao final da temporada caso não melhore sua condição financeira. Para isso, os dirigentes precisam apresentar uma garantia de 100 milhões de euros ainda para a atual temporada.

A dívida atual do Lyon gira em torno de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões).