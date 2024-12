Time ideal de 2024 é divulgado com apenas um brasileiro, veja lista

No final de dezembro de 2024, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou o time ideal da temporada. Esse anúncio foi aguardado com entusiasmo por fãs e analistas do futebol, destacando jogadores com performances excepcionais ao longo do ano. Um ponto notável foi a presença de apenas um brasileiro na seleção, gerando discussões sobre o papel dos jogadores do Brasil no cenário internacional.

O único brasileiro no elenco foi Vini Jr., estrela do Real Madrid, reconhecido pela FIFA como o melhor jogador do mundo. Atuando na ponta-esquerda, sua habilidade técnica e velocidade consolidaram sua posição entre os melhores. No entanto, suas atuações na Seleção Brasileira não tiveram o mesmo impacto durante a temporada de 2024.

A defesa do time ideal de 2024

A defesa do time selecionado pela IFFHS contou com talentos internacionais de várias nacionalidades. Emiliano Martínez, do Aston Villa, foi escolhido como goleiro, destacando-se em sua posição. Na lateral direita, Dani Carvajal, do Real Madrid, trouxe solidez e experiência. Os zagueiros Antonio Rüdiger, também do Real Madrid, e Rubén Dias, do Manchester City, garantiram consistência e liderança. Alphonso Davies, do Bayern de Munique, com sua rapidez e poder ofensivo, ocupou a lateral esquerda.

O Meio-Campo com Rodri no Comando

No meio-campo, a IFFHS selecionou jogadores que dominaram o ritmo dos jogos. Rodri, do Manchester City, sobressaiu-se não apenas por ganhar a Bola de Ouro, mas por sua excelência em passes e visão tática. Toni Kroos, veterano do Real Madrid, foi incluído por sua experiência, mesmo após sua aposentadoria da seleção alemã. Jude Bellingham, o jovem talento inglês, trouxe maturidade e habilidade excepcionais ao time.

O Trio de Ataque ao Lado de Vini Jr.

Complementando o ataque ao lado de Vini Jr., estavam jovens que têm impressionado na Europa. Lamine Yamal, do Barcelona, mostrou-se uma revelação com sua capacidade de criar jogadas e superar defesas adversárias. Erling Haaland, do Manchester City, firmou-se como um dos atacantes mais letais da atualidade, com seu impressionante poder de finalização e presença física.

Análise da Seleção de 2024

A presença de apenas um brasileiro no time ideal da IFFHS incitou reflexões sobre a representação do futebol brasileiro em nível global. Apesar do brilho de jogadores como Vini Jr. em seus clubes, a transição desse talento para o sucesso internacional coletivo continua sendo um desafio. O anúncio também estimulou debates sobre o potencial e o desenvolvimento das jovens promessas do futebol, buscando entender como outros talentos podem conquistar seu espaço nos próximos anos.