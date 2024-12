The Best: veja a classificação final da votação de melhor do mundo

Na mais recente edição do The Best Fifa Awards, o mundo do futebol prestou homenagem ao brasileiro Vinícius Júnior, coroado como o melhor jogador do mundo em 2024. Em uma competição acirrada, Vini Jr. superou concorrentes de alto nível como Rodri, do Manchester City, e Jude Bellingham, seu companheiro no Real Madrid. Este triunfo é um marco significativo na trajetória do jovem ex-jogador do Flamengo, destacando seu impacto no futebol internacional.

O prêmio The Best não é apenas uma distinção pessoal para Vini Jr. e seus seguidores, mas também reafirma a crescente presença de jogadores brasileiros no futebol europeu. Ao vencer concorrentes renomados, Vini Jr. demonstra não apenas seu desempenho individual, mas também sua influência na equipe do Real Madrid. Jude Bellingham, completando o Top 3, adiciona ainda mais prestígio ao time espanhol ao lado de Vini Jr., ambos colocando o Real Madrid na elite do futebol mundial.

Vinícius Jr. (Brasil) – 48 pontos Rodri (Espanha) – 43 pontos Jude Bellingham (Inglaterra) – 37 pontos Dani Carvajal (Espanha) – 31 pontos Lamine Yamal (Espanha) – 30 pontos Lionel Messi (Argentina) – 25 pontos Toni Kroos (Alemanha) – 18 pontos Erling Haaland (Noruega) – 18 pontos Kylian Mbappé (França) – 14 pontos Florian Wirtz (Alemanha) – 8 pontos Federico Valverde (Uruguai) – 4 pontos

Mecanismo de Votação do The Best Fifa Awards

O The Best Fifa Awards é um dos prêmios mais importantes no calendário esportivo desde sua criação em 2016, após a divisão entre Fifa e France Football. O sistema de votação é detalhado, englobando torcedores, capitães de seleções nacionais, treinadores e profissionais da mídia global. Essa combinação busca assegurar resultados justos e representativos a cada temporada.

Para a edição de 2024, a votação levou em conta as atuações dos jogadores entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. A diversidade de opiniões no processo de votação garante que o prêmio seja amplamente respeitado como uma das mais justas e inclusivas honras do esporte.

Destaques do The Best 2024

Além de Vini Jr. no topo, a edição 2024 do The Best Fifa Awards evidenciou tanto surpresas quanto reafirmações de talentos icônicos. Rodri foi reconhecido por seu papel crucial no sucesso do Manchester City, enquanto Jude Bellingham destacou-se como uma promessa emergente no cenário europeu. Outros jogadores como Dani Carvajal e Lamine Yamal também foram destacados.

Apesar de Lionel Messi, constante candidato, ter ficado na sexta posição, sua presença contínua ressalta sua relevância duradoura no esporte. A competição refletiu o progresso das atuações dentro e fora das quatro linhas, revelando talentos de diversas nacionalidades e fornecendo uma ampla visão sobre a habilidade e dedicação destes atletas.

Impacto do Prêmio na Trajetória dos Jogadores

O prêmio The Best pode alterar significativamente a trajetória de um jogador, aumentando seu prestígio no mundo do futebol. Para Vini Jr., essa conquista simboliza reconhecimento internacional, com potencial para abrir novas oportunidades, tanto em patrocínios quanto em futuras transferências. O reconhecimento de um atleta através de prêmios deste porte é crucial em negociações e na visibilidade em competições globais.

Além disso, a premiação consolida Vini Jr. como um dos grandes nomes do esporte, inspirando jovens no Brasil e no mundo a almejarem o auge no futebol. Este tipo de reconhecimento celebra não só o talento individual, mas também o esforço e dedicação necessários para alcançar o topo.

Perspectivas Futuras do The Best Fifa Awards

O The Best Fifa Awards adapta-se constantemente para acompanhar as dinâmicas e tendências do futebol mundial. Alterações futuras podem incluir novas categorias e ajustes nos critérios de avaliação, acompanhando as mudanças no esporte. A incorporação crescente da tecnologia e de estatísticas detalhadas pode influenciar decisões futuras, garantindo que o prêmio mantenha sua relevância e prestígio.

Com as transformações contínuas no cenário futebolístico, o The Best continuará sendo uma plataforma vital para reconhecer talentos que definem cada geração. A expectativa em relação aos próximos vencedores ilustra a paixão global que este esporte inspires em todo o mundo.