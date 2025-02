Textor usou premiação do Botafogo para salvar Lyon, diz site

O Lyon classificou-se para as oitavas de final da Europa League, porém seu futuro no torneio esteve em risco devido a problemas financeiros. John Textor, proprietário do clube, enfrentou pressões da UEFA para apresentar demonstrações financeiras auditadas, propondo soluções criativas para estabilizar as finanças.

A UEFA, através do seu órgão de controle financeiro de clubes, o CFCB, investigou a situação econômica do Lyon. Havia a recomendação de desclassificação caso não houvesse conformidade financeira até janeiro de 2025. Textor apresentou uma série de medidas, incluindo a utilização de prêmios de outros clubes de sua rede, como o Botafogo, que venceu a Libertadores de 2024.

As informações decorrentes do documento da UEFA foram noticiadas pelo jornalista Rodrigo Mattos, do portal UOL.

John Textor comprou o Lyon em dezembro de 2022

Como o Botafogo Contribuiu para o Lyon?

Textor mencionou que os ganhos do título da Libertadores do Botafogo poderiam ser utilizados para auxiliar o Lyon. A premiação da Conmebol para o Botafogo totalizou US$ 33,3 milhões, uma quantia substancial que foi considerada nas estratégias apresentadas à UEFA. Este movimento foi possível devido ao sistema de caixa único utilizado pela Eagle Football Holdings, controladora dos clubes sob sua administração.

Quais Medidas Financeiras Foram Consideradas?

Além da possibilidade de usar os prêmios do Botafogo, Textor discutiu outras oportunidades de aumentar as receitas do Lyon. Entre elas estavam a venda de jogadores na janela de transferências e a venda de ações pré-IPO do clube. O Crystal Palace, outra equipe da rede da Eagle, também foi mencionado como parte dos planos financeiros.

Reuniões e Decisões da UEFA

No final de janeiro de 2025, representantes do Lyon reuniram-se com a UEFA para discutir suas finanças. A UEFA decidiu não desclassificar imediatamente o Lyon da Europa League, desde que apresentassem documentos financeiros auditados até a data limite. Em 29 de janeiro, foi comunicado que o Lyon cumpriu as exigências, garantindo sua permanência no torneio.

Consequências e Próximos Passos

A decisão final da UEFA trouxe alívio ao Lyon, que agora pode focar em sua campanha europeia. A situação revela a complexa gestão dos clubes modernos, onde fontes de receita são diversificadas e interconectadas nos conglomerados de futebol. A manutenção do clube na Europa League depende de uma estratégia financeira contínua e sustentável.