Técnico do United comenta lesão de Antony: ‘Azar’

O Manchester United, sob a liderança de Erik ten Hag, enfrentou o Fenerbahçe em Istambul pela Liga Europa, terminando com um empate de 1 a 1. Um dos momentos mais discutidos do jogo foi a lesão do brasileiro Antony, que, após 15 minutos em campo, precisou ser retirado de maca devido a uma contusão.

Publicidade

Antony, considerado uma promessa do São Paulo, buscava se estabelecer como titular no Manchester United. Entretanto, sua jornada foi interrompida novamente quando substituiu Marcus Rashford aos 27 minutos do segundo tempo e sofreu uma lesão aos 39 minutos. Erik ten Hag manifestou empatia, destacando a dedicação e progresso do jogador nos treinos.

“É realmente muito azar para ele. Sinto verdadeira compaixão pelo Antony, pois ele trabalhou e se dedicou muito nos treinamentos”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Gravidade da Lesão de Antony

Após a partida, a lesão de Antony gerou bastante debate. Ele deixou Istambul com uma bota de proteção e muletas, aumentando as incertezas sobre a seriedade de sua contusão. O departamento médico do Manchester United deve levar pelo menos 24 horas para fornecer um diagnóstico preciso.

Esse é um momento decisivo para Antony, que vinha mostrando evolução. Apesar das críticas anteriores, ele iniciou a temporada como titular na Premier League e participou como substituto em outros quatro jogos.

Publicidade

O Impacto do Empate na Liga Europa

Além da preocupação com Antony, o empate na Turquia levou o Manchester United a reavaliar sua posição na Liga Europa. A equipe, que ainda busca melhorar sua colocação na Premier League, está atualmente em 12º lugar com 11 pontos.

O próximo confronto do United será contra o West Ham, fora de casa, pelo Campeonato Inglês, exigindo um desempenho aprimorado. Enquanto Antony se recupera, o foco do time está em otimizar seu desempenho na Liga Europa.