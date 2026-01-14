Anunciado no início desta semana, Álvaro Arbeloa fará seu jogo de estreia como técnico do Real Madrid nesta quarta-feira, 14, e com surpresas. Apesar das lesões no elenco e da importância do jogo, Arbeloa deixou jogadores importantes de fora: Bellingham, Carreras, Courtois e Tchouaméni. A partida contra o Albacete é válida pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Essa decisão reflete a aposta de Arbeloa nos jogadores da base. Na lista divulgada na manhã desta quarta-feira, 14, cinco nomes do Castilla foram convocados para o confronto: César Palacios, David Jiménez, Joan Martínez, Jorge Cestero e Manuel Ángel.

Em meio a uma lista com ausências importantes e nomes diferentes, é importante lembrar que o elenco do Real Madrid voltou da Arábia Saudita, onde jogou a final da Supercopa da Espanha, há poucos dias. Além do curto período de descanso, o clube da capital também costuma rodar o elenco nos primeiros jogos da Copa do Rei.

Por conta de lesões, Arbeloa não terá à disposição Alexander-Arnold, Mbappé, Mendy, Militão, Rodrygo e Rüdiger. O técnico espera reintegrá-los aos treinos ao longo do próximo mês e meio, com Mbappé, Rodrygo e Rüdiger voltando primeiro.

Veja a lista de relacionados do Real Madrid

Goleiros: Lunin, Fran González e Sergio Mestre

Defensores: Alaba, Asencio, Carvajal, David Jiménez, Fran García, Huijsen e Joan Martínez

Meio-campistas: Arda Güler, Camavinga, Ceballos, César Palacios, Jorge Cestero, Manuel Ángel e Valverde

Atacantes: Gonzalo García, Mastantuono e Vini Jr.