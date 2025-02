Valencia x Barcelona: horário, escalações e onde assistir

O confronto entre Valencia e Barcelona na Copa do Rei 2024/25 desperta grande expectativa entre os fãs de futebol. Com o palco da decisão sendo o Estádio de Mestalla, a casa do Valencia, promete-se uma celebração esportiva de alta intensidade. O encontro entre duas das equipes mais tradicionais da Espanha está marcado para quinta-feira, 6 de junho, às 17h30, horário de Brasília.

Com a Copa do Rei alcançando suas fases mais emocionantes, a capacidade dos times de superar desafios internos e externos se torna crucial. Tanto o Valencia quanto o Barcelona enfrentam suas particularidades de elenco, o que pode influenciar diretamente o resultado do embate. A transmissão no Brasil estará a cargo da plataforma de streaming Disney+, adicionando um toque moderno à tradição desses duelos históricos.

O Valencia é um dos times mais tradicionais da Espanha. Fonte: @valenciacf

Onde assistir Valencia x Barcelona?

Os entusiastas brasileiros do futebol terão a oportunidade de assistir Valencia x Barcelona através do serviço de streaming Disney+ (Premium). A plataforma vem se destacando por trazer grandes eventos esportivos diretamente aos torcedores, permitindo acesso fácil e qualidade nas transmissões. Assim, fãs poderão acompanhar cada detalhe deste importante jogo da Copa do Rei.

Quais são os desfalques do Valencia?

O técnico Carlos Corberán não poderá contar com todos os seus jogadores para este confronto decisivo. Entre as ausências no elenco do Valencia, destaca-se Thierry Correia, Rafa Mir e Enzo Barrenechea, todos afastados por questões físicas. Além deles, a presença de Umar Sadiq, José Gaya e Yarel ainda é incerta, o que representa um desafio adicional para a equipe de Los Che.

O Barcelona também enfrenta desfalques importantes?

Do lado do Barcelona, o técnico Hans-Dieter Flick lida com suas próprias incertezas. Apesar das celebradas atuações de Raphinha e Lamine Yamal, o time enfrenta a dúvida sobre a participação de Dani Olmo e Gavi. Adicionalmente, Andreas Christensen, Marc Bernal e Marc-André ter Stegen estão confirmadamente fora do confronto, exigindo assim um esforço coletivo do restante do plantel para manter a competitividade.

O que esperar das campanhas recentes dos times?

Ambas as equipes vêm mostrando desempenhos instigantes na competição. O Valencia, mantendo a tradição de lutar até o final em jogos decisivos, busca se afirmar ainda mais diante de sua torcida. Por outro lado, o Barcelona, apesar de alguns tropeços, continua a demonstrar a força característica de sua história e se mantém favorito ao título. A combinação desses fatores faz do encontro uma verdadeira incógnita no que diz respeito ao resultado final.

A partida entre Valencia e Barcelona representa mais que um simples jogo; é um capítulo a mais na rica história de confrontos entre essas entidades do futebol espanhol. Independentemente do desfecho, a promessa é de um evento que agregará ainda mais à tradição do confronto.