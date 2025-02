Técnico do PSG diz que saída de Mbappé melhorou o time

Desde que Kylian Mbappé se transferiu para o Real Madrid no ano passado, o Paris Saint-Germain (PSG) tem passado por uma transformação significativa em seu desempenho. A saída do astro, que marcou mais de 170 gols em sua passagem pelo clube francês, não foi totalmente bem recebida pelos torcedores inicialmente. No entanto, o técnico Luis Enrique afirma que o time conseguiu se ajustar e melhorar tanto no ataque quanto na defesa.

“Fui muito corajoso na temporada passada quando disse que teríamos um time melhor no ataque e na defesa. Ainda acho que somos melhores (em ambos), os números estão aí para dizer isso. Os jogadores encararam isso como um desafio. Claro que gostaríamos de manter Kylian, porque todos o amavam, mas o time está respondendo em um nível espetacular. Eu disse a você que, em vez de ter um jogador que faça 40 gols, eu queria jogadores que todos marcassem muito. Diante de uma situação que não queríamos, mas que aconteceu, a maturidade do time é muito boa”, disse em coletiva.

A transferência de Mbappé para o time espanhol aconteceu em junho do último ano, depois de sete temporadas em Paris. Durante esse período, ele se destacou como um dos jogadores mais prolíficos da equipe parisiense. Com sua partida, a expectativa era de que o PSG enfrentasse dificuldades, mas a realidade tem mostrado um cenário diferente.

Ousmane Dembele na UEFA Champions League. Créditos: depositphotos.com / mrogowski_photography

Como o PSG reagiu à saída de Mbappé?

Segundo Luis Enrique, a ausência de Mbappé foi encarada como um novo desafio pelo restante da equipe. O técnico sublinhou a importância de uma abordagem coletiva, onde cada jogador contribui para o placar. Ele apontou que, em vez de depender de um único atleta para marcar 40 gols, preferiu estabelecer um sistema onde vários jogadores tivessem a chance de chegar às redes adversárias.

Essa estratégia refletiu positivamente no desempenho geral do PSG na Ligue 1, tornando-o o único time invicto nas principais ligas europeias após 20 jogos. O atual campeão do Campeonato Francês conseguiu manter uma vantagem de 10 pontos sobre o Olympique de Marseille e 13 sobre o Monaco, consolidando-se no topo da tabela.

A emergência de Ousmane Dembélé como líder

Com a saída de Mbappé, Ousmane Dembélé tem desempenhado um papel crucial no PSG. Luis Enrique destacou que o atacante, de 27 anos, que marcou dois gols contra o Monaco, tem evoluído significativamente. Enrique confia que Dembélé não só deve marcar gols, mas também contribuir com assistências e participar dos esforços defensivos da equipe.

O técnico expressou sua crença de que Dembélé pode se tornar um dos líderes do time, afirmando que liderança não se resume apenas a marcar gols. A evolução nas estatísticas e desempenho em campo indicam que ele está no caminho certo para exercer essa influência positiva sobre o grupo.

O que esperar do confronto com o Monaco?

O próximo encontro com o Monaco é visto como um teste importante para o PSG. Enrique reconheceu que o Monaco tem se mostrado um adversário formidável, especialmente sem a posse de bola, apresentando intensidade e potencial para criar problemas. Os jogos recentes mostraram que o Monaco não deve ser subestimado, e o PSG precisa estar preparado para mais um embate difícil em seu caminho.

Ao manter o foco na coesão e estrutura coletiva do time, o PSG acredita estar bem posicionado para enfrentar esse desafio. A mentalidade de adaptação e superação, mesmo diante de perdas significativas como a de Mbappé, continua a impulsionar a equipe em direção ao sucesso contínuo na temporada.