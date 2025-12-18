A 15ª rodada do Campeonato Alemão reserva um confronto de alta tensão e equilíbrio na parte superior da tabela. Neste sábado, 20, às 11h30 (de Brasília), o Stuttgart recebe o Hoffenheim na MHP Arena. O duelo coloca frente a frente o quinto e o sexto colocados, separados por apenas um ponto, transformando a partida em uma verdadeira decisão por melhores posições na zona de classificação para competições europeias.

Stuttgart tenta ultrapassagem em casa

O time da casa entra em campo ocupando a 6ª colocação com 25 pontos. A campanha do Stuttgart até aqui é sólida, somando 8 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. No entanto, a equipe busca maior regularidade para se firmar entre os líderes.

Nos últimos cinco jogos pela Bundesliga, o time registrou três vitórias e duas derrotas. Vindo de um triunfo recente, o Stuttgart aposta no fator casa e no apoio de sua torcida para somar mais três pontos, o que garantiria a ultrapassagem sobre o adversário direto desta rodada.

Hoffenheim defende a 5ª posição

Do outro lado, o Hoffenheim vive um momento de afirmação. Ocupando o 5º lugar com 26 pontos, a equipe visitante tem uma campanha muito similar à do rival: 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

O retrospecto recente é positivo, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos, demonstrando força ofensiva e capacidade de reação. Uma vitória fora de casa não apenas manteria o Hoffenheim à frente do Stuttgart, mas poderia aproximar o clube ainda mais do G4 da Bundesliga.

Cenário do confronto na Bundesliga

Ambos os times chegam para o confronto direto com o objetivo claro de garantir uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

O Stuttgart, jogando em casa, tem a chance de ultrapassar o rival e entrar no top 5, enquanto o Hoffenheim pode se consolidar na posição e até mesmo sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões, já que está a apenas um ponto do quarto colocado, o Bayer Leverkusen.

A partida é crucial para as ambições de ambos os clubes na primeira metade da temporada.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o Stuttgart, comandado por Sebastian Hoeness, tem desfalques importantes. O atacante Serhou Guirassy está fora por lesão, assim como Dan-Axel Zagadou e Luca Jaquez. O meio-campista Bilal El Khannouss também é ausência, pois está servindo a seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.

Pelo lado do Hoffenheim, do técnico Christian Ilzer, a principal baixa é o zagueiro Koki Machida, com uma lesão de ligamento cruzado. Bazoumana Touré também está fora, a serviço da Costa do Marfim.