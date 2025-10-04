  • Escudo Atlético-MG
Futebol Europeu

Stuttgart x Heidenheim: onde assistir, horário e informações pela Bundesliga

Stuttgart busca se aproximar do topo da tabela contra um Heidenheim em crise e na zona de rebaixamento

Publicado por: Redação em 04/10/2025 às 15:56 - Atualizado em 04/10/2025 às 16:00
Stuttgart pode entrar no G-4 da Bundesliga em caso de vitória - Fabrice COFFRINI / AFP

A MHP Arena será o palco do confronto entre o Stuttgart e o Heidenheim neste domingo, 5 de outubro, às 10h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. O jogo coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos: enquanto os donos da casa buscam se aproximar do topo da tabela, os visitantes lutam desesperadamente para sair da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

O Stuttgart faz um início de temporada sólido. Atualmente na 7ª posição com 9 pontos, a equipe comandada por Sebastian Hoeneß vem de uma campanha de três vitórias e duas derrotas, buscando um novo triunfo em casa para se manter na briga por vagas em competições europeias. No entanto, o time pode sentir o desgaste do compromisso no meio de semana pela Liga Europa, onde foi derrotado pelo FC Basel.

A situação do Heidenheim é bem mais delicada. Ocupando a 17ª e penúltima colocação com apenas 3 pontos, o time de Frank Schmidt precisa somar pontos com urgência. A equipe conquistou sua única vitória na rodada anterior, contra o Augsburg, o que trouxe um respiro após quatro derrotas consecutivas. O desafio, porém, é grande ao enfrentar um adversário qualificado fora de seus domínios.

Prováveis escalações e desfalques

Ambas as equipes sofrem com ausências importantes. Pelo Stuttgart, o técnico Sebastian Hoeneß não poderá contar com o atacante Deniz Undav e o zagueiro Finn Gilbert, além de Yannik Keitel e Silas Katompa. Já o Heidenheim tem uma lista maior de problemas, incluindo Leart Paqarada, Thomas Keller e Mathias Honsak no departamento médico, e o atacante Budu Zivzivadze, suspenso.

Provável Stuttgart: Alexander Nübel; Lorenz Assignon, Luca Jaquez, Ramon Hendriks, Max Mittelstadt; Angelo Stiller, Chema Andrés; Badredine Bouanani, Tiago Tomás; Jamie Leweling e Ermedin Demirovic.

Provável Heidenheim: Diant Ramaj; Omar Traorè, Patrick Mainka, Tim Siersleben, Jonas Fohrenbach; Jan Schöppner, Julian Niehues; Niklas Dorsch, Sirlord Conteh, Arijon Ibrahimovic; e Mikkel Kaufmann.

Onde assistir Stuttgart x Heidenheim

A partida terá transmissão internacional pela ESPN+. No Brasil, os direitos da Bundesliga são distribuídos entre diferentes plataformas. Os torcedores devem verificar a programação do OneFootball, Canal GOAT, Cazé TV para confirmar a exibição do confronto.

