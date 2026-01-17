Neste domingo, 18, o estádio La Meinau será o palco de um confronto decisivo pela 18ª rodada do Campeonato Francês. O Strasbourg recebe o Metz às 13h (de Brasília), em uma partida marcada pela urgência de ambos os lados em reverter sequências negativas na competição.

Expectativas e panorama do confronto

O duelo carrega tensão para as duas equipes, embora lutem em extremos opostos da tabela. Para os donos da casa, vencer o lanterna é tratado como obrigação para não perder de vista a zona de classificação para as competições europeias.

Já os visitantes encaram o jogo como uma das últimas oportunidades de iniciar uma reação concreta contra o rebaixamento, precisando pontuar fora de casa para manter as esperanças de permanência na elite.

Strasbourg tenta encerrar jejum

O Strasbourg ocupa a 7ª colocação na tabela, somando 24 pontos. Apesar de estar na metade superior da classificação, o momento atual acende um sinal de alerta: a equipe não vence há cinco rodadas.

A campanha de sete vitórias, três empates e sete derrotas foi prejudicada recentemente por uma sequência de dois empates e três derrotas consecutivas. Jogando diante de sua torcida, o time busca recuperar a confiança e o bom futebol apresentado no início da temporada.

Metz em situação delicada

A situação do Metz é de emergência. O clube amarga a 18ª e última posição na Ligue 1, com apenas 12 pontos conquistados. A campanha frágil, composta por três vitórias, três empates e 11 derrotas, reflete a dificuldade da equipe em ser competitiva.

A forma recente espelha a crise do adversário, mas com um agravante: foram quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco compromissos. A fragilidade defensiva torna o desafio no La Meinau ainda mais complexo.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão global através do Ligue 1+, o serviço oficial de streaming da liga francesa. Para o público brasileiro, o confronto será exibido pela Cazé TV.