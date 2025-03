Sérvia e Áustria pela Nations: Onde assistir ao duelo decisivo

No dia 23 de março de 2025, a seleção da Sérvia enfrentará a Áustria em um confronto válido pela UEFA Nations League. A partida será realizada no Stadion Rajko Mitić, com início marcado para as 14h00, horário de Brasília. Este jogo promete ser um dos destaques da rodada, reunindo duas seleções que buscam melhorar suas posições na competição.

Publicidade

Os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo através de diversas plataformas, garantindo que não percam nenhum detalhe deste embate. A UEFA Nations League tem sido uma competição emocionante, proporcionando partidas intensas e de alto nível técnico.

Jogadores da seleção da Áustria – Fonte: Instagram/@oefb

Como está a campanha da Sérvia?

Até o momento, a Sérvia tem enfrentado desafios significativos na competição. Em sete jogos disputados, a equipe conquistou apenas uma vitória, empatou quatro vezes e sofreu duas derrotas. Com uma média de pontos por jogo de 1, a seleção sérvia busca melhorar seu desempenho nas próximas partidas.

Publicidade

Em termos de gols, a Sérvia marcou quatro vezes e sofreu sete gols, resultando em uma média de 0,57 gols marcados por partida e 1 gol sofrido por jogo. Esses números refletem a necessidade de ajustes, especialmente no setor ofensivo, para que a equipe possa alcançar melhores resultados.

Qual é o desempenho da Áustria na competição?

A seleção austríaca, por sua vez, tem apresentado um desempenho mais consistente na UEFA Nations League. Em sete partidas, a Áustria conquistou três vitórias, três empates e sofreu apenas uma derrota. Com uma média de pontos por jogo de 1,71, a equipe está em uma posição mais confortável na tabela.

Ofensivamente, a Áustria tem se destacado, marcando 15 gols e sofrendo seis, o que resulta em uma média de 2,14 gols marcados por partida e 0,86 gols sofridos por jogo. Esses números demonstram a eficiência do ataque austríaco, que tem sido um dos pontos fortes da equipe nesta competição.

Publicidade

Onde assistir ao jogo entre Sérvia e Áustria?

Plataformas de streaming e canais de televisão especializados em esportes também estarão transmitindo o jogo, garantindo que os espectadores tenham acesso a uma experiência completa e envolvente. Especificamente, o jogo também estará disponível na Disney+, oferecendo mais uma opção para os torcedores acompanharem a partida com alta qualidade e comodidade.

Quais são as expectativas para o confronto?

O jogo entre Sérvia e Áustria promete ser uma disputa acirrada, com ambas as seleções buscando melhorar suas campanhas na UEFA Nations League. A Sérvia tentará aproveitar o fator casa para conquistar um resultado positivo, enquanto a Áustria buscará manter seu bom desempenho e garantir mais uma vitória.

Com jogadores talentosos em ambos os lados, os torcedores podem esperar uma partida emocionante e cheia de momentos decisivos. Este confronto será uma oportunidade para as duas seleções mostrarem seu potencial e buscarem a vitória na competição.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.