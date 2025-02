Ídolo do United detona treinador

O ex-jogador Gary Neville, hoje comentarista, voltou a direcionar críticas ao seu antigo clube, o Manchester United, e ao técnico Ruben Amorim. Após uma derrota por 1 a 0 para o Tottenham, Neville expressou sua insatisfação com a atuação da equipe, especialmente sobre a disposição tática dos jogadores em campo. As críticas foram feitas durante sua participação em um programa esportivo na Sky Sports.

Essa não é a primeira vez que Neville demonstra descontentamento em relação ao time que defendeu por tantos anos. Considerado um dos ícones do Manchester United, com conquistas expressivas como as duas Champions League, ele não poupa palavras ao analisar o desempenho atual da equipe sob o comando do novo treinador.

“Vamos falar sobre a distância entre os dois jogadores na zona central do meio-campo. Vejam onde está o Casemiro e onde está o Bruno Fernandes. Isso não está certo. Isso quebra todas as regras do futebol. Veja o posicionamento deles, é uma loucura absoluta. Até podem fazer gols, mas a estrutura da equipe é horrível. Os vazios no meio-campo são uma questão tática, porque foi dito pelo Amorim para fazerem aquilo. O Bruno Fernandes em certo momento foi jogar na ala direita. É uma vergonha. Isso não se vê nem no sub-9 ou no sub-10. […] É impossível jogar só com dois atrás e deixar aquele espaço no meio-campo. É chocante”, afirmou em entrevista ao Sky Sports.

Bruno Fernandes marcou o primeiro gol do United. Fonte: Instagram/@manchesterunited

Por que a tática de Ruben Amorim foi questionada?

Ruben Amorim, que assumiu o Manchester United em novembro de 2024, enfrenta um momento desafiador. Com um histórico de dez vitórias, dois empates e nove derrotas, sua gestão tem sido alvo de críticas. Neville destacou especificamente o posicionamento dos jogadores durante o jogo contra o Tottenham, enfatizando a falta de organização no meio de campo.

Um ponto central das críticas de Neville foi a posição ocupada por jogadores-chave como Casemiro e Bruno Fernandes. Segundo ele, o desenho tático atual infringe princípios básicos do futebol, fazendo comparações até com a formação de categorias de base, Sub-9 ou Sub-10, onde a organização é fundamental para o desenvolvimento dos jovens atletas.

Como está o desempenho do Manchester United na temporada de 2024?

O Manchester United, uma das equipes mais vitoriosas da Inglaterra, não tem vivido uma temporada favorável. Atualmente, a equipe está em 15º lugar na Premier League, somando apenas 29 pontos em 25 partidas realizadas. O desempenho acende um alerta para o clube, que possui uma longa história de conquistas e tem um compromisso de melhorar suas atuações diante de sua torcida e críticos.

Nesta fase conturbada, o United se prepara para enfrentar o Everton, um time que luta contra o rebaixamento. Uma vitória é crucial para o Manchester United melhorar sua posição na tabela e tentar modificar a percepção crítica que vem crescendo em relação a sua performance nesta temporada.

Qual o papel de Gary Neville na atualidade?

Além de seu papel como comentarista esportivo, Gary Neville continua sendo uma voz influente devido a sua rica trajetória no futebol e por ser um ídolo do Manchester United. Seus comentários reverberam não só entre torcedores, mas também dentro do próprio clube, devido ao seu conhecimento detalhado e íntimo do futebol.

Completando 50 anos, Neville rememora suas conquistas no Old Trafford, inspirando novos atletas enquanto analisa criticamente os desafios que o clube enfrenta. A influência de Neville oferece uma perspectiva baseada no sucesso, imersão prática e lealdade ao clube, servindo como um contraponto ao momento delicado que o Manchester United vive atualmente.