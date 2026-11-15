Mais de onze anos após sua última partida oficial, Ronaldinho Gaúcho voltou aos gramados neste domingo, 15, para defender o Ravenna. Aos 46 anos, o brasileiro foi titular no clássico local contra o Forlì, disputado pela 14ª rodada do Grupo B da Série C italiana, no Estádio Bruno Benelli.

Escalado no trio de ataque pelo técnico Andrea Mandorlini, Ronaldinho vestiu a camisa 10 e permaneceu em campo durante os primeiros 45 minutos. O veterano participou da construção da jogada que resultou no gol de Giulio Donati. No intervalo, foi substituído por Matteo Maggio e deixou o gramado sob forte ovação dos torcedores presentes no estádio.

Após sua participação na partida, o jogador expressou o entusiasmo de reviver o ambiente de vestiário e competição. “Passou rápido demais, isso sempre foi o futebol para mim”, afirmou Ronaldinho em entrevista à Sky Sport Italia, deixando em aberto disputar mais partidas pelo time. “Se o presidente continuar me chamando, eu volto. É sempre um prazer, e o futebol sempre foi a coisa mais maravilhosa da minha vida”, completou.

Além da presença em campo, Ronaldinho mantém um vínculo institucional com a equipe, atuando como acionista minoritário e embaixador do projeto liderado pelo empresário Ignazio Cipriani.