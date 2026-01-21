Em um duelo decisivo para as pretensões de classificação direta, a Roma recebe o Stuttgart nesta quinta-feira (22), no Estádio Olímpico, na Itália. A partida é válida pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26 e tem início previsto para as 16h (horário de Brasília).

Confronto direto na tabela

O encontro coloca frente a frente duas equipes com campanhas idênticas até o momento. Tanto os italianos quanto os alemães somam 12 pontos em seis jogos, fruto de quatro vitórias e duas derrotas. O Stuttgart ocupa a 9ª colocação, levando vantagem nos critérios de desempate sobre a Roma, que aparece logo atrás, em 10º lugar.

O jogo é tratado como uma “final antecipada” na briga pelo G-8. Nesta nova estrutura do torneio, apenas os oito primeiros garantem vaga direta nas oitavas de final, enquanto os times posicionados entre o 9º e o 24º lugar disputam um playoff eliminatório. Uma vitória no Estádio Olímpico pode impulsionar o vencedor para a zona de classificação direta antes da rodada final.

Como chegam as equipes

A equipe da casa aposta na força de sua torcida e na experiência do técnico Gian Piero Gasperini para superar o adversário direto. A Roma busca manter a agressividade ofensiva para quebrar o equilíbrio na tabela e evitar os riscos de um mata-mata extra.

Do outro lado, o Stuttgart, comandado por Sebastian Hoeness, chega à capital italiana motivado. A equipe alemã tem mostrado consistência e busca pontuar fora de casa para defender sua posição e, possivelmente, ultrapassar concorrentes que tropecem na rodada.

Onde assistir a Roma x Stuttgart

Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming. O confronto será exibido ao vivo pela CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube e também através do Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.