Neste sábado, 17, o Rio Ave recebe o Benfica no estádio dos Arcos, em Vila do Conde, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h30 (de Brasília), colocando frente a frente equipes com ambições distintas na tabela de classificação.

Benfica defende invencibilidade na caça aos líderes

O Benfica chega para o confronto ostentando a marca de única equipe ainda invicta na competição. Apesar de não ter sofrido derrotas, o time ocupa a terceira posição, com 39 pontos, reflexo do alto número de empates (seis) em sua campanha de 11 vitórias.

Para as Águias, o jogo é tratado como uma final: vencer é obrigatório para manter a pressão sobre os líderes e continuar firme na disputa pelo título nacional. A torcida encarnada esgotou a carga de ingressos disponível, demonstrando a importância do duelo.

Rio Ave busca estabilidade em casa

Na 10ª colocação, com 20 pontos, o Rio Ave faz uma campanha de meio de tabela, buscando se afastar definitivamente de qualquer risco de rebaixamento.

Com um retrospecto equilibrado de quatro vitórias, oito empates e cinco derrotas, a equipe de Vila do Conde tenta fazer valer o fator casa para surpreender o gigante lisboeta. Pontuar contra um dos candidatos ao título seria um impulso moral fundamental para a sequência da temporada 2025/26.

Prováveis escalações e desfalques

Ambos os treinadores lidam com ausências importantes para a partida. Pelo lado do Benfica, o técnico não poderá contar com o zagueiro António Silva e o volante Enzo Barrenechea, ambos entregues ao departamento médico. Dodi Lukébakio, recuperando-se de uma fratura no tornozelo, permanece como dúvida.

Já o Rio Ave também sofre com baixas por lesão, incluindo o meio-campista Theofanis Bakoulas e o lateral Omar Richards.

Onde assistir

A partida terá ampla cobertura para o público brasileiro e português. Confira as opções de transmissão: