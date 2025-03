Reviravolta na Europa League? Onde assistir Olympiacos x Bodo/Glimt ao vivo

Olympiacos e Bodo/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, às 14h45, no Estádio Georgios Karaiskakis, na Grécia, pelas oitavas de final da Liga Europa 2024-2025. O jogo é crucial para o time grego, que busca reverter o placar agregado de 3 a 0 sofrido na partida de ida na Noruega. A transmissão será feita pela ESPN e pelo serviço de streaming Star.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Olympiacos, sob o comando do técnico José Luis Mendilibar, enfrenta desfalques importantes: Ayoub El Kaabi (artilheiro do time em competições europeias), Dani Garcia e Yusuf Yazici estão fora. Apesar disso, a equipe aposta na força de seu estádio, onde já obteve vitórias significativas nesta edição do torneio.

O Bodo/Glimt chega embalado pela vitória no primeiro jogo e busca confirmar sua classificação inédita para as quartas de final. A equipe norueguesa, porém, enfrenta o desafio de jogar na Grécia, onde clubes de seu país têm retrospecto negativo recente.

Quais são as prováveis escalações?

O Olympiacos deve entrar em campo com a seguinte formação: Tzolakis; Ortega, Carmo, Biacone, Rodinei; Mouzakitis, Hezze; Palma, Chiquinho, Martins; Yaremchuk. A equipe grega precisa de um desempenho ofensivo sólido para tentar reverter o placar agregado.

Já o Bodo/Glimt, que soube aproveitar as falhas defensivas do adversário no primeiro jogo, deve manter a estratégia que deu certo. A provável escalação inclui: Haikin; Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjvold; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hauge, Hogh.

O que esperar do jogo de hoje?

O Olympiacos tem a obrigação de partir para o ataque desde o início, buscando uma vitória que permita sonhar com a classificação. No entanto, reverter o placar agregado será um grande desafio. O Bodo/Glimt, por sua vez, já demonstrou capacidade de enfrentar adversários mais tradicionais e deve focar em administrar bem sua vantagem.

O palpite para o confronto é de uma vitória do Olympiacos por 2 a 0, mas o Bodo/Glimt deve avançar no agregado por 3 a 2. A expectativa é de um jogo emocionante, com o time grego pressionando e os noruegueses buscando explorar os contra-ataques.

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star. Além disso, é sempre bom conferir a programação, pois algumas partidas da Europa League também podem ser exibidas pela Paramount. A final do torneio pode ser transmitida pelo SBT.

