Neste sábado (13), o Rennes recebe o Brest em um confronto que promete agitar a 16ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 13h (horário de Brasília) no Roazhon Park, colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos, mas decisivos na competição.
Rennes busca recuperação no G6
Ocupando a 6ª colocação com 24 pontos, o time da casa faz uma campanha sólida na temporada 2025/26, somando seis vitórias, seis empates e apenas três derrotas. O objetivo do clube é claro: manter-se na zona de classificação para as competições europeias e sonhar com vagas na Liga Europa ou Champions League.
A equipe vinha de uma sequência impressionante de quatro vitórias consecutivas, demonstrando um futebol ofensivo e eficiente. No entanto, sofreu uma dura derrota por 5 a 0 para o PSG na rodada anterior. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é que o time imponha seu ritmo para apagar o último revés e retomar o caminho dos triunfos.
Brest tenta manter a boa fase
Do outro lado, o Brest chega para o duelo ocupando a 10ª posição, com 19 pontos. A campanha de cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas mostra uma equipe combativa. O retrospecto recente é animador: são três vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo um triunfo por 1 a 0 sobre o Monaco na última partida.
Para os visitantes, vencer no Roazhon Park significaria a chance de encostar no pelotão de frente e consolidar a confiança para a segunda metade da temporada. A equipe aposta na solidez defensiva e na eficiência dos contra-ataques para surpreender os mandantes.
Prováveis escalações e desfalques
O técnico do Rennes, Habib Beye, deve manter a base da equipe, apesar da goleada sofrida em Paris. A principal dúvida é o meio-campista Seko Fofana, que se recupera de lesão muscular.
Já no Brest, o treinador Éric Roy conta com o bom momento do elenco, mas terá o desfalque certo do goleiro Radoslaw Majecki, lesionado no joelho.
- Provável escalação do Rennes: Steve Mandanda; Guela Doué, Warmed Omari, Arthur Theate e Adrien Truffert; Benjamin Bourigeaud, Baptiste Santamaria e Enzo Le Fée; Ludovic Blas, Arnaud Kalimuendo e Amine Gouiri.
- Provável escalação do Brest: Grégoire Coudert; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier e Bradley Locko; Hugo Magnetti e Pierre Lees-Melou; Romain Del Castillo, Kamory Doumbia e Jérémy Le Douaron; Steve Mounié.
Onde assistir a Rennes x Brest
A partida terá transmissão internacional confirmada através da e da plataforma . No Brasil, os direitos de transmissão da Ligue 1 são frequentemente associados aos canais ESPN e ao serviço de streaming Star+, sendo recomendável verificar a programação local das operadoras.