Real Valladolid x Celta de Vigo: Duelo na LaLiga 2025; onde assistir

O Real Valladolid enfrenta o Celta de Vigo neste sábado, 15 de março de 2025, às 10h (horário de Brasília), em partida válida pela 28ª rodada da LaLiga. O jogo será realizado no Estádio José Zorrilla, na Espanha, e terá transmissão ao vivo pelos canais Disney e CNN Esportes. Este confronto promete ser um desafio interessante para ambas as equipes, que estão em posições distintas na tabela do campeonato.

Publicidade

O Real Valladolid encontra-se em uma situação complicada, ocupando a lanterna da competição com apenas 16 pontos. A equipe tem enfrentado dificuldades ao longo da temporada, acumulando quatro vitórias, quatro empates e 19 derrotas. A necessidade de somar pontos é urgente para o Valladolid, que busca reverter sua situação na liga.

Torcida do Celta – Fonte: Instagram/@rccelta

Qual é a situação do Celta de Vigo na LaLiga?

Por outro lado, o Celta de Vigo está em uma posição mais confortável, ocupando o 9º lugar na tabela com 36 pontos. O time tem mostrado um desempenho mais consistente, com dez vitórias, seis empates e 11 derrotas até o momento. O Celta busca consolidar sua posição na parte superior da tabela e, quem sabe, lutar por uma vaga em competições europeias.

Publicidade

Como assistir ao jogo ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Real Valladolid e Celta de Vigo ao vivo pelos canais Disney e CNN Esportes. Além disso, a CNN Esportes oferecerá cobertura em tempo real, permitindo que os fãs fiquem atualizados sobre todos os lances do jogo. Este é um confronto crucial para ambas as equipes, cada uma com seus próprios objetivos na temporada.

Ficha técnica do jogo

Data: 15 de março de 2025

15 de março de 2025 Horário: 10h (horário de Brasília)

10h (horário de Brasília) Rodada: 28ª da LaLiga

28ª da LaLiga Local: Estádio José Zorrilla, Espanha

Qual é a expectativa para o jogo?

Com o Real Valladolid lutando para sair da última posição e o Celta de Vigo buscando melhorar sua colocação, este jogo promete ser emocionante. A expectativa é de um confronto disputado, onde cada ponto pode fazer a diferença para o futuro das equipes na LaLiga.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.