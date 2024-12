Real Madrid x Sevilla: horário, escalações e onde assistir

O Real Madrid está em um momento excelente após vencer a Copa Intercontinental da FIFA contra o Pachuca. Vinícius Júnior, recentemente eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best, destaca a boa fase do clube. Neste domingo, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará o Sevilla no Santiago Bernabéu com a meta de terminar o ano como líder da LaLiga.

Atualmente na terceira posição com 37 pontos, o Real Madrid está a apenas um ponto do líder conjunto, Barcelona e Atlético de Madrid. Com uma vitória e dependendo de um empate no confronto entre seus rivais diretos, o Real Madrid pode alcançar a liderança. O Sevilla, que ocupa o 11º lugar, quer dar continuidade à sua série de vitórias após derrotar o Celta na última rodada.

Expectativas para o Confronto Real Madrid x Sevilla

O jogo promete ser emocionante com o Santiago Bernabéu cheio para apoiar o Real Madrid, que é considerado favorito após suas recentes conquistas. Ainda assim, o Sevilla tentará surpreender com uma rara vitória fora de casa nesta temporada de LaLiga.

A ausência de Vinícius Júnior, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, é um desfalque significativo para o Real Madrid. Além disso, Ferland Mendy pode não jogar devido a uma lesão no quadríceps, e jogadores como Éder Militão, Dani Carvajal e David Alaba ainda estão indisponíveis. O Sevilla também enfrenta problemas de lesão, com Tanguy Nianzou e Chidera Ejuke fora das opções do técnico García Pimenta.

Onde Assistir ao Jogo no Brasil?

Os fãs no Brasil poderão assistir ao jogo entre Real Madrid e Sevilla exclusivamente via streaming no Disney+ Premium. A partida terá início às 12h15, horário de Brasília, prometendo um espetáculo para os amantes do futebol espanhol.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vásquez, Tchouamení, Rüdiger, Fran García; Valverde, Luka Modric, Camavinga, Jude Bellingham; Mbappé, Rodrygo

Sevilla: Álvaro Fernández; Montiel, Badé, Gudelj, Salas; Bueno, Agoumé, Ñíguez; Lukébakio, Isaac Romero, Peque Fernández

Análise das Campanhas Recentes

A confiança será crucial para o desempenho das equipes. Com o Real Madrid em alta e o Sevilla buscando recuperar seu prestígio, este confronto promete ser um dos destaques do futebol espanhol no final de ano. A torcida aguarda ansiosamente para ver se o Real Madrid conseguirá terminar 2024 no topo da tabela.