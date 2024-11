Real Madrid x Milan: horário, escalações e onde assistir

Na terça-feira, 5, o cenário do futebol europeu será iluminado por um confronto épico: Real Madrid versus Milan. A partida ocorrerá às 17h, horário de Brasília, no lendário Estádio Santiago Bernabéu, prometendo acirrar os ânimos dos fãs de futebol em todo o mundo.

Este encontro é crucial, marcando a quarta rodada da fase de grupos. Ambas as equipes estão em busca de garantir sua continuidade na competição. Os torcedores poderão acompanhar o drama ao vivo através do SBT, TNT e pela plataforma de streaming Max.

Situação do Real Madrid

O Real Madrid entra em campo com o objetivo de reafirmar sua supremacia no cenário europeu, enfrentando uma temporada repleta de desafios. A equipe teve um início promissor na fase de grupos, vencendo o Stuttgart por 3 a 1, mas apresentou inconsistência com uma derrota para o Lille e uma vitória convincente sobre o Borussia Dortmund.

Com desfalques significativos, como Thibaut Courtois e Dani Carvajal, Carlo Ancelotti precisa ser engenhoso em suas estratégias. Entretanto, o retorno de Rodrygo após uma lesão oferece novas possibilidades táticas. Luka Modric é esperado para comandar o meio-campo dos merengues.

Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rudiger e Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric e Jude Bellingham; Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Preparativos do Milan

Por outro lado, o Milan, sob a liderança de Paulo Fonseca, está em um processo de renovação. Após duas derrotas iniciais, os italianos reacenderam suas esperanças com uma vitória essencial na última rodada. A meta principal é integrar o seleto grupo dos top 16 da Europa.

Fonseca garantiu que Rafael Leão será titular, uma decisão estratégica importante. Contudo, o time sente as ausências de Luka Jovic e Alessandro Florenzi por conta de lesões.

Mike Maignan; Emerson Royal, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernández; Rubens Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Rafael Leão e Álvaro Morata (Tammy Abraham). Técnico: Paulo Fonseca.

Importância do Confronto

Além dos indispensáveis pontos na classificação, este jogo também é carregado de história e rivalidade entre os gigantes europeus. Ambos buscam não só a vitória, mas também consolidar suas credenciais de candidatos ao título da temporada 2024/25.

Com grandes estrelas como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Rafael Leão se enfrentando, a expectativa é de uma competição feroz e equilibrada.

Data e Hora: Terça-feira, 05/11/2024, às 17h (de Brasília).

Terça-feira, 05/11/2024, às 17h (de Brasília). Local: Santiago Bernabéu, Madri, Espanha.

Santiago Bernabéu, Madri, Espanha. Transmissão: SBT (TV aberta), TNT e Max (streaming).

Com um espetáculo desta magnitude, ambos os times deverão exibir seu melhor futebol. Os torcedores aguardam com ansiedade para ver qual das equipes sairá triunfante deste clássico europeu. Independentemente do placar, este jogo promete ser um dos pontos altos da fase de grupos da Champions League nesta temporada.