Real Madrid x Mallorca: horário, escalações e onde assistir

O mundo do futebol se prepara para um duelo memorável entre Real Madrid e Mallorca na semifinal da Supercopa da Espanha. Programado para esta quinta-feira (9), o confronto será realizado no majestoso King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. A equipe vencedora garantirá presença na final, enfrentando o ganhador entre Barcelona e Athletic Bilbao.

Além do prestígio, este jogo envolve duas equipes que se destacam no G6 da LaLiga 2024/25. A expectativa é alta, pois o resultado pode influenciar significativamente a trajetória dos clubes nesta temporada. Este evento é, sem dúvida, um dos mais esperados no calendário esportivo.

Onde assistir ao duelo?

Os entusiastas de futebol no Brasil podem assistir ao jogo entre Real Madrid e Mallorca ao vivo na ESPN, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Disney+. A transmissão começa às 16h (horário de Brasília), permitindo que o público testemunhe todos os pormenores deste embate de alto nível no King Abdullah Sports City.

Desfalques das equipes

O Real Madrid, notório por sua potência e legado, enfrenta alguns contratempos em sua escalação. Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba estão sob cuidados médicos. Alaba se aproxima do retorno, mas Carvajal e Militão possivelmente ficarão fora da temporada. Em contrapartida, Vinícius Júnior recebeu liberação para jogar após risco de suspensão na Supercopa devido a uma expulsão na LaLiga.

Courtois; Vázquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

Quanto ao Mallorca, a equipe também enfrenta dúvidas. Samu Costa, Antonio Raillo e Antonio Sánchez passarão por avaliações antes do jogo. O técnico Jagoba Arrasate aposta em sua equipe para formar um time competitivo contra os Galácticos. Com uma história de 73 encontros, onde o Real Madrid venceu 44, o Mallorca busca alterar seu histórico desfavorável.

Greif; Mafeo, Valjent, Copete, Mojica; Asano, Morlanes, Mascarell, Darder; Larin, Muriqi.

Impacto das campanhas recentes

Analisando as últimas cinco partidas de ambas as equipes, percebe-se que estão em momentos decisivos. O Real Madrid, com sua rica tradição no torneio, se apresenta confiante, enquanto o Mallorca, apesar de frequentemente subestimado, busca surpreender com reforços. Este embate vai além de um jogo comum: é uma luta de estratégias, onde cada erro pode ser crucial.

O desfecho deste confronto determinará não apenas o destino das equipes na Supercopa, mas poderá influenciar toda a temporada. Torcedores e especialistas estão de olho no resultado, que promete grandes emoções e potencialmente redefinirá o caminho dos times na cena internacional.