Real Madrid é eleito o melhor clube do mundo na Bola de Ouro

Em uma cerimônia realizada em Paris, o Real Madrid foi consagrado como Clube do Ano 2023/24 no prestigiado Ballon d’Or. O clube espanhol garantiu essa honraria após uma temporada de conquistas memoráveis, levando para casa troféus da Champions League, La Liga, Supercopa da UEFA e Supercopa da Espanha. Esta é a primeira vez que os Merengues recebem este prêmio, uma iniciativa da France Football introduzida em 2021.

O Real Madrid sucede clubes de renome como o Chelsea, ganhador em 2021, e o Manchester City, que dominou nos anos de 2022 e 2023. Nesta edição, superou rivais notáveis como Girona, Bayer Leverkusen, Manchester City e Borussia Dortmund.

O Significado do Prêmio para o Real Madrid

Ser laureado como Clube do Ano estabelece o Real Madrid como um símbolo de excelência no cenário mundial. Tais conquistas refletem não apenas um forte investimento no elenco e infraestrutura, mas também proporcionam aos torcedores merengues motivos de sobra para celebrar a tradição vitoriosa da equipe.

Para a France Football, a escolha do Real Madrid serve como um testemunho do impacto e influência globais do time espanhol, que não apenas triunfa nos campos, mas também demonstra uma impressionante capacidade de renovação e competitividade constante.

Retrospectiva dos Clubes Premiados Anteriormente

O Chelsea conquistou o prêmio em 2021 após uma vitória memorável na Champions League sob o comando de Thomas Tuchel, vencendo o Manchester City na final. Nas edições seguintes, o Manchester City destacou-se com vitórias consecutivas em 2022 e 2023, consolidando sua liderança sob a tutela de Pep Guardiola.

Chelsea – Campeão da Champions League 2021;

– Campeão da Champions League 2021; Manchester City – Dominante em 2022 e 2023;

– Dominante em 2022 e 2023; Real Madrid – Vencedor de 2023/24 com um impressionante leque de títulos.

Outras Premiações do Ballon d’Or 2023/24

O Ballon d’Or celebra não apenas o melhor clube, mas também reconhece diversas dimensões do futebol. Destaques da premiação incluem a Bola de Ouro para os melhores jogadores, tanto no masculino quanto no feminino, o Troféu Yashin para o melhor goleiro, o Prêmio Gerd Müller para o artilheiro, e o Troféu Kopa, reconhecendo o melhor jogador Sub-21.

Bola de Ouro masculina e feminina; Troféu Yashin para o melhor goleiro; Prêmio Gerd Müller para o artilheiro; Troféu Kopa para o destaque Sub-21: Lamine Yamal; Prêmio Sócrates e reconhecimento aos melhores técnicos.

A celebração das várias facetas do futebol é o cerne do Ballon d’Or, atraindo a atenção mundial e servindo de palco para que os maiores talentos sejam devidamente homenageados.