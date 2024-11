Real Madrid decide agir no mercado e já define alvo

O Real Madrid está se movimentando nos bastidores do futebol europeu em preparação para a próxima janela de transferências de inverno. Com foco em fortalecer sua defesa, a equipe espanhola está atenta a novos reforços, destacando-se o interesse em Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool. Após enfrentar derrotas para Barcelona e Milan, a necessidade de melhorias defensivas tornou-se evidente, acelerando os planos da diretoria madridista.

Com Dani Carvajal, um elemento crucial na defesa, fora do restante da temporada devido a uma grave lesão no joelho, a urgência por uma nova contratação aumentou. Embora o técnico Carlo Ancelotti tivesse inicialmente indicado que não haveria novas aquisições em janeiro, as circunstâncias levaram a uma reavaliação, visando garantir uma temporada de sucesso.

Alexander-Arnold Como Meta Prioritária

Considerado como alvo principal, Alexander-Arnold é uma escolha lógica devido ao seu desempenho notável na Premier League e experiência em torneios europeus. Com seu contrato com o Liverpool próximo do fim, especula-se se o Real Madrid fará uma proposta antecipada ou aguardará até ele se tornar um agente livre. Sua habilidade tanto em atacar quanto em defender seria um grande ativo para o elenco espanhol.

Negociar com o Liverpool é desafiador, especialmente porque o clube inglês está em busca de vários títulos. O desempenho recente de Lucas Vázquez gerou preocupações, evidenciando a necessidade de alternativas na lateral direita, justificando o potencial investimento por parte do Real Madrid.

Revolução na Defesa do Real Madrid

O clube não está focado apenas na lateral direita. Com Éder Militão e Antonio Rüdiger como os únicos zagueiros centrais disponíveis, a situação é preocupante. As lesões de David Alaba e a saída de Nacho reforçam essa necessidade. Mesmo com improvisações como Aurélien Tchouaméni auxiliando na defesa, a profundidade do elenco defensivo continua sendo uma preocupação para Ancelotti.

A diretoria, liderada por Florentino Pérez, está avaliando várias opções para equilibrar a defesa. Além de Alexander-Arnold, outros jogadores estão sendo considerados para fortalecer o centro da defesa, garantindo a competitividade do time em todas as competições.

Desafios no Calendário do Real Madrid

Com o mercado de transferências em mente, o Real Madrid também enfrenta um calendário complicado. Em novembro, o time terá importantes partidas contra Osasuna e Leganés na LaLiga, além de um confronto decisivo contra o Liverpool na fase de grupos da Champions League. Esses jogos serão fundamentais, dada a situação atual da defesa.

A diretoria, em conjunto com a equipe técnica, continua avaliando as melhores opções estratégicas para aprimorar o elenco. As decisões tomadas nesta janela de transferências podem impactar significativamente os resultados e o sucesso da temporada, solidificando ainda mais a posição do clube no cenário europeu.