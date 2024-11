Real Madrid abre parque temático em Dubai

O Real Madrid, um dos clubes de futebol mais renomados globalmente, expande sua marca para o reino dos parques de diversões com a introdução do Real Madrid World em Dubai. Este parque temático oferece uma experiência singular, fusionando aventuras típicas de parques de diversões com a empolgação do futebol. Situado a aproximadamente 30 quilômetros de distância da icônica Palmeira Jumeirah, o parque apresenta uma visão futurista e inovadora de atrações esportivas temáticas.

Com suas três áreas distintas, o Real Madrid World oferece uma variedade de atividades e atrações, todas estreitamente ligadas à rica história do Real Madrid. Este projeto não só expande a marca do clube, mas também visa encantar fãs de futebol em todo o mundo, oferecendo-lhes uma conexão mais profunda com o legado e os momentos marcantes do clube.

Atrações do Real Madrid World

No parque, há 18 atrações temáticas que vão desde estátuas em tamanho real de ícones como Zidane, Beckham e Cristiano Ronaldo, até emocionantes diversões como uma montanha-russa e uma roda-gigante, todas inspiradas na história do clube. Essa abordagem permite que os visitantes se sintam mergulhados no universo do Real Madrid, proporcionando uma experiência que é ao mesmo tempo educativa e empolgante.

Entre as atrações destacam-se experiências de realidade virtual que permitem reviver momentos épicos da gloriosa trajetória do clube no futebol. Um teatro com capacidade para 850 pessoas integra o parque, projetado para receber eventos e espetáculos centrados no futebol e na cultura do Real Madrid.

Gastronomia e Mais

O Real Madrid World vai além com sua variada proposta gastronômica, atendendo até 15 mil pessoas diariamente. Com uma ampla gama de opções culinárias, o parque não só busca satisfazer o apetite dos visitantes, mas também proporcionar uma experiência cultural abrangente, exibindo sabores que encapsulam a diversidade e o espírito internacional do Real Madrid.

A loja do clube, uma das maiores do mundo, permite que os visitantes adquiram produtos exclusivos e memorabilia do Real Madrid, levando consigo uma parte da experiência única vivida no parque.

Transformando o Entretenimento com Real Madrid World

O Real Madrid World simboliza uma combinação inovadora entre o mundo dos esportes e do entretenimento temático. Este projeto explora novas maneiras de engajar fãs, ultrapassando as limitações tradicionais de um parque temático. Oferecendo uma mistura de emoção, história e cultura, o parque não apenas diverte, mas também exalta a essência e a identidade do Real Madrid.

O Real Madrid World reafirma a presença global do clube e sua capacidade de inovar, cativando tanto fãs leais quanto novos admiradores. Nesta aventura, visitantes de todas as idades podem vivenciar intensamente as glórias e o patrimônio de um dos clubes mais prestigiados do mundo.