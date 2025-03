Ranking da Coppa Italia: Quem está no topo da lista de campeões?

A Juventus Football Club é a maior campeã da história da Coppa Italia, com 15 títulos conquistados. Além da Juventus, outros clubes italianos também se destacam na Coppa Italia:

Jogadores da Juventus – Fonte: Instagram/@juventus

Quais são os campeões da Coppa Italia e seus números de títulos?

Abaixo, apresentamos uma lista dos clubes que já conquistaram a Copa da Itália e o número de títulos de cada um:

Juventus: 15 títulos

Roma: 9 títulos

Inter de Milão: 9 títulos

Lazio: 7 títulos

Fiorentina: 6 títulos

Napoli: 6 títulos

Torino: 5 títulos

Milan: 5 títulos

Sampdoria: 4 títulos

Parma: 3 títulos

Bologna : 2 títulos

: 2 títulos Atalanta : 1 título

: 1 título Venezia : 1 título

: 1 título Genoa : 1 título

: 1 título Vado : 1 título

: 1 título Vicenza: 1 título

Qual é o formato atual da Coppa Italia?

A Coppa Italia é uma competição eliminatória que envolve clubes de diferentes divisões do futebol italiano. Participam 42 equipes da Lega Calcio (20 da Serie A e 22 da Serie B), 27 da Lega Pro e 9 da Serie D. No primeiro turno, jogam todas as equipes da Lega Pro e Serie D, enquanto as da Serie B entram a partir do segundo turno. As equipes da Serie A que não estão participando de competições europeias entram no terceiro turno, e as que estão em competições europeias juntam-se na fase de oitavas de final. A final é disputada em jogo único no Estádio Olímpico de Roma.

Qual é a importância da Coppa Italia no futebol italiano?

A Coppa Italia é uma das competições mais tradicionais do futebol italiano, proporcionando aos clubes a oportunidade de conquistar um título nacional e garantir uma vaga na fase de grupos da UEFA Europa League na temporada seguinte. Além disso, o vencedor tem o direito de estampar a “coccarda” tricolor em seus uniformes na temporada seguinte, simbolizando a conquista da copa nacional.

