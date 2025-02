Quem são os técnicos com mais títulos na história do Real Madrid?

Em 18 de dezembro de 2024, Carlo Ancelotti alcançou um marco histórico ao se tornar o treinador mais vitorioso do Real Madrid. Com a vitória sobre o Pachuca por 3 a 0 na final da Copa Intercontinental de 2024, realizada no Estádio Lusail, no Catar, Ancelotti conquistou seu 15º título pelo clube. Esse feito superou o recorde anterior de Miguel Muñoz, que acumulou 14 títulos entre 1960 e 1974.

A trajetória de Ancelotti no Real Madrid é marcada por duas passagens distintas. A primeira ocorreu entre 2013 e 2015, quando o treinador italiano conquistou quatro títulos, incluindo uma Liga dos Campeões da UEFA e uma Copa do Rei. Após um intervalo, Ancelotti retornou ao clube em 2021 e, desde então, adicionou mais 11 troféus ao seu currículo, consolidando sua posição como um dos maiores treinadores da história do clube.

Ancelotti e Modric – Fonte: Instagram/@mrancelotti

Quais são os títulos conquistados por Carlo Ancelotti no Real Madrid?

Carlo Ancelotti acumulou um total de 15 títulos durante suas duas passagens pelo Real Madrid. Suas conquistas incluem:

3 Ligas dos Campeões da UEFA

3 Mundiais de Clubes

3 Supercopas da UEFA

2 La Ligas

2 Copas do Rei

2 Supercopas da Espanha

Esses títulos refletem a capacidade de Ancelotti de liderar o Real Madrid em competições nacionais e internacionais, solidificando sua reputação como um dos treinadores mais bem-sucedidos do futebol moderno.

Miguel Muñoz – Instagram/@historymadrid

Miguel Muñoz e Zinedine Zidane: legados de sucesso

Antes de Ancelotti, Miguel Muñoz era o treinador mais laureado do Real Madrid, com 14 títulos conquistados entre 1960 e 1974. Durante seu longo mandato, Muñoz levou o clube a nove títulos da La Liga, duas Ligas dos Campeões da UEFA e duas Copas do Rei. Ele também detém o recorde de mais partidas no comando do Real Madrid, totalizando 424 jogos.

Outro nome de destaque na história recente do Real Madrid é Zinedine Zidane. O ex-jogador francês, que treinou o clube em duas ocasiões, acumulou 11 títulos. Entre suas conquistas mais notáveis estão três Ligas dos Campeões da UEFA consecutivas, dois títulos da La Liga e duas Supercopas da Espanha.

Zidane com a taça da Champions – Créditos: depositphotos.com / olegda88.gmail.com

Como os treinadores contribuíram para o sucesso do Real Madrid?

Os três treinadores mais vitoriosos do Real Madrid, Carlo Ancelotti, Miguel Muñoz e Zinedine Zidane, desempenharam papéis fundamentais na consolidação do clube como uma potência no futebol europeu e mundial. Cada um deles deixou um legado distinto e duradouro na história do clube, contribuindo para a rica tradição de sucesso do Real Madrid.

Carlo Ancelotti, com sua experiência e habilidade em gerenciar grandes elencos, trouxe estabilidade e sucesso contínuo ao clube. Miguel Muñoz, com sua longevidade e consistência, estabeleceu uma base sólida para o futuro do Real Madrid. Zinedine Zidane, com sua visão tática e carisma, inspirou uma nova geração de jogadores a alcançar grandes feitos.

Luis Molowny – Fonte: Instagram/@lmolowny

O impacto dos treinadores na história do Real Madrid

O Real Madrid é conhecido por sua rica história de conquistas, e os treinadores desempenham um papel crucial nesse sucesso. Carlo Ancelotti, Miguel Muñoz e Zinedine Zidane são exemplos de líderes que, através de suas estratégias e liderança, elevaram o clube a novos patamares. Suas contribuições não apenas trouxeram troféus, mas também ajudaram a moldar a identidade do Real Madrid como um dos clubes mais respeitados e admirados do mundo.

Com Ancelotti à frente, o Real Madrid continua a buscar novos desafios e a escrever novos capítulos em sua história de sucesso, sempre com o objetivo de manter sua posição de destaque no cenário do futebol global.

Vicente del Bosque – @Créditos: depositphotos.com / Jllado

Ranking dos técnicos e seus títulos

Veja abaixo o ranking dos treinadores com mais títulos pelo Real Madrid:

Carlo Ancelotti: 15 títulos Período : 2013–2015 e 2021–presente

: 2013–2015 e 2021–presente Conquistas: 3 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da UEFA, 2 La Ligas, 2 Copas do Rei, 2 Supercopas da Espanha Miguel Muñoz: 14 títulos Período : 1960–1974

: 1960–1974 Conquistas: 2 Copas da Europa, 1 Copa Intercontinental, 9 La Ligas, 2 Copas da Espanha Zinédine Zidane: 11 títulos Período : 2016–2018 e 2019–2021

: 2016–2018 e 2019–2021 Conquistas: 3 Ligas dos Campeões, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da UEFA, 2 La Ligas, 2 Supercopas da Espanha Luis Molowny: 8 títulos Período : 1974, 1977–1979, 1982, 1985–1986

: 1974, 1977–1979, 1982, 1985–1986 Conquistas: 3 La Ligas, 2 Copas do Rei, 1 Copa da Liga, 2 Copas da UEFA Vicente del Bosque: 7 títulos Período : 1999–2003

: 1999–2003 Conquistas: 2 La Ligas, 1 Supercopa da Espanha, 2 Ligas dos Campeões, 1 Supercopa da UEFA, 1 Copa Intercontinental

