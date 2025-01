Quanto o Flamengo pode receber em possível venda de Vinicius Junior?

Vinicius Júnior, amplamente reconhecido por suas habilidades excepcionais no futebol, ganhou notoriedade mundial desde seu desempenho no Flamengo. Recentemente nomeado o melhor jogador do mundo pela FIFA, ele agora está no centro das atenções devido a uma proposta astronômica do mundo árabe. Três clubes da Arábia Saudita, respaldados por um poderoso fundo soberano, preparam-se para apresentá-lo com uma oferta financeira impressionante.

Publicidade

Desde que Cristiano Ronaldo se mudou para a Arábia Saudita, o cenário do futebol na região tem se transformado rapidamente. Outros grandes nomes do esporte, bem como jovens talentos promissores, estão sendo atraídos por ofertas surpreendentes, elevando o nível e a competitividade do futebol saudita. Nesse contexto, Vinicius Júnior surge como um alvo valioso para clubes como Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal.

Vini Jr foi expulso no último jogo do Real Madrid. Fonte: @realmadrid

Quais são os detalhes da proposta ao Real Madrid?

De acordo com informações do jornalista Ben Jacobs, os clubes sauditas estão preparando uma proposta de 350 milhões de euros para o Real Madrid. Este valor, quando convertido para a moeda local, representa mais de 2 bilhões de reais, um montante que destacaria Vinicius Júnior como o jogador mais caro da história do futebol. O recorde atual pertence à transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain.

Publicidade

Esse valor extraordinário chama a atenção não apenas pelas cifras envolvidas, mas também pelo potencial impacto no mercado de transferências. Caso o Real Madrid e o jogador aceitem a proposta, o Flamengo, clube formador de Vinicius, terá direito a uma parcela significativa do valor, conforme estipulado pelo mecanismo de solidariedade da FIFA.

Qual é o impacto para o Flamengo na possível transferência?

Se a transferência for concretizada, o Flamengo receberá 2,5% do valor total como clube formador, algo que corresponde a aproximadamente 8,75 milhões de euros. Na cotação atual, esse montante seria cerca de 55 milhões de reais, um reforço expressivo para os cofres do clube brasileiro. Esta participação é assegurada pelas diretrizes da FIFA, que visam recompensar os clubes que desempenham um papel importante no desenvolvimento dos jovens atletas.

Vinicius Júnior se destacou desde a adolescência no Flamengo, onde atuou dos 13 aos 18 anos, antes de se transferir para o Real Madrid. O Rubro-Negro estava envolvido na negociação de sua venda ao gigante espanhol por cerca de 45 milhões de euros, uma quantia significativa na época.

Publicidade

Como o mercado árabe está moldando o futebol global?

A chegada de investidores sauditas ao futebol tem impactado o esporte globalmente. A proposta milionária por Vinicius é um exemplo de como os valores envolvidos estão redefinindo a dinâmica de transferências no futebol. Além disso, há um interesse crescente em promover o futebol como um instrumento de poder e influência no cenário internacional.

Com as cifras astronômicas e a possível inclusão de jogadores da estatura de Vinicius Júnior no futebol saudita, o campeonato local busca se consolidar como uma plataforma competitiva e atraente para atletas de alto nível. Este movimento pode alterar significativamente o equilíbrio de poder e talento entre as principais ligas mundiais.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.