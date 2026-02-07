O maior clássico do futebol francês promete parar o país neste domingo, 8 de fevereiro de 2026. O Paris Saint-Germain recebe o arquirrival Olympique M. no Parque dos Príncipes, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola a partir das 13h (horário de Brasília), colocando frente a frente o líder isolado e o terceiro colocado em uma batalha decisiva para os rumos da competição.

Expectativas para o Le Classique

Conhecido mundialmente como “Le Classique”, o duelo transcende a disputa pelos três pontos. Trata-se de um confronto carregado de rivalidade histórica e cultural, opondo a capital Paris à força do sul, Marselha. Para este embate, a expectativa é de alta tensão. O PSG busca impor seu domínio técnico e financeiro jogando em casa, visando um passo definitivo rumo ao título. Já o Olympique deve apostar em uma estratégia reativa, com forte marcação e contra-ataques, ciente de que um triunfo no território inimigo seria uma afirmação de força crucial para a reta final da temporada.

Situação na tabela da Ligue 1

O cenário da 21ª rodada é determinante para as pretensões de ambos. O Paris Saint-Germain, líder isolado com 48 pontos, joga pela consolidação de sua hegemonia. Uma vitória sobre um rival direto praticamente encaminha a taça e a vaga na próxima UEFA Champions League, permitindo ao clube focar exclusivamente na manutenção da ponta. Por outro lado, o Olympique M. vive uma situação mais delicada. Com 39 pontos e na terceira colocação, o time de Marselha precisa pontuar para assegurar sua permanência no G-3 e a vaga direta para a Champions, evitando a aproximação de concorrentes que ameaçam sua posição na zona de classificação.

Momento das equipes

Os donos da casa vivem uma fase espetacular. Transformando o Parque dos Príncipes em uma fortaleza, o PSG vem de cinco vitórias consecutivas, ostentando um futebol ofensivo e uma campanha sólida de 15 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. A meta é ampliar a vantagem e minar as esperanças dos perseguidores. Já o Olympique chega à capital com a missão de encurtar a distância de nove pontos para o líder. A equipe visitante, no entanto, oscilou recentemente, somando três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Para sair de Paris com um resultado positivo, precisará superar essa irregularidade diante do ataque mais letal da liga.

Onde assistir ao clássico

A partida terá transmissão confirmada para o Brasil através da CazéTV, que pode ser acompanhada pelo YouTube, no canal 2250 da Samsung TV Plus e via Amazon Prime Video. Para espectadores em territórios internacionais selecionados, a plataforma também exibe o duelo.