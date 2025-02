PSG x Monaco: onde assistir ao jogo pela ligue 1

O campeonato da Ligue 1 2024/25 atinge sua 21ª rodada, e a disputa entre Paris Saint-Germain e Monaco promete ser um dos confrontos mais empolgantes da sexta-feira, 7 de fevereiro. O jogo acontece no emblemático Parque dos Príncipes, em Paris, e marca a última partida de ambos os times antes da iminente repescagem da Champions League.

Atualmente, o PSG lidera a tabela do Campeonato Francês com impressionantes 50 pontos, resultado de 15 vitórias e 5 empates, permanecendo invicto na competição. Por outro lado, o Monaco ocupa a terceira posição com 37 pontos, tendo alcançado 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.



Histórico de confrontos e transmissão

As duas equipes possuem um longo histórico de confrontos. De acordo com o site oGOL, especializado em estatísticas de futebol, PSG e Monaco já se enfrentaram 113 vezes. O Monaco venceu 48 desses confrontos, enquanto o PSG saiu vitorioso em 36, e obtiveram 29 empates. O último duelo ocorreu em 5 de janeiro, durante a Supercopa da França, onde o PSG venceu por 1 a 0.

O emocionante duelo desta sexta-feira será transmitido ao vivo pela CazéTV no YouTube, a partir das 17h05 (horário de Brasília), proporcionando aos fãs de futebol uma oportunidade de assistir ao vivo esta aguardada partida entre dois gigantes franceses.

Como chegam PSG e Monaco para o confronto?

Analisando o desempenho recente das equipes, o PSG chega com uma campanha consistente nos últimos cinco jogos, registrando três vitórias, um empate e uma derrota. Já o Monaco apresenta um retrospecto mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos confrontos.

Desafios aguardam ambos os times em termos de escalação. Do lado do PSG, Kvaratskhelia está confirmado para o jogo, mas há incertezas sobre a disponibilidade de João Neves e Warren Zaire-Emery. Marco Asensio, Milan Skriniar e Randal Kolo Muani, emprestados na janela de transferências, não jogarão.

PSG manterá sua hegemonia sobre o Monaco?

Apesar de desfalques significativos, o PSG, que jogará em casa, é amplamente considerado favorito. Historicamente, eles têm mantido uma dominância sobre o Monaco, e os prognósticos indicam que essa tendência deve continuar. O Monaco, embora desfalcado principalmente no ataque, com as ausências de Folarin Balogun e George Ilenikhena, tentará quebrar essa hegemonia. Com a Champions League se aproximando, ambas as equipes esperam manter o foco e o desempenho.

Data e Hora do Jogo: 7 de fevereiro de 2025, às 17h05 (horário de Brasília)

7 de fevereiro de 2025, às 17h05 (horário de Brasília) Local: Parque dos Príncipes, Paris

Parque dos Príncipes, Paris Transmissão: CazéTV via YouTube

Para os entusiastas do futebol que desejam acompanhar a evolução do campeonato francês, esse embate é imperdível. Como sempre, o futebol reserva surpresas, e tanto PSG como Monaco buscarão entregar uma performance memorável aos seus torcedores.